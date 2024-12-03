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ПолітикаГрузія

У Грузії 5 днів ідуть протести на підтримку євроінтеграції

Марія Катамадзе | Олександра Іванова
3 грудня 2024 р.

У Тбілісі та інших великих грузинських містах 2 грудня на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Поліція застосувала проти учасників протестів димові гранати, сльозогінний газ і водомети.

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Акція протесту в Тбілісі 2 грудня 2024 року
П'ятий день протестів у Тбілісі на підтримку євроінтеграції ГрузіїФото: Giorgi Arjevanidze/AFP

У Грузії прихильники зближення країни з Європейським Союзом вийшли 2 грудня вже на п'ятий день протестів проти відмови уряду від  євроінтеграційного курсу.

Акції пройшли не лише в столиці, а й у Батумі, Кобулеті, Озургеті та інших грузинських містах. За оцінкою кореспондентки DW, у Тбілісі та інших великих містах країни на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Сльозогінний газ, димові гранати, водомети

За даними низки місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, поліція цього дня активно застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ, водомети та димові гранати.

Перед будівлею парламенту в Тбілісі проводились жорсткі затримання.

У відповідь протестувальники застосовували піротехніку. На центральному проспекті Шота Руставелі вони встановили барикади.

Як передає "Эхо Кавказа", учасники акції били по залізній огорожі парламенту, після чого в хід пішов водометний автомобіль.

Грузинська поліція на акції протесту в Тбілісі 2 грудня 2024 року
Поліція активно застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ, водомети та димові гранатиФото: Giorgi Arjevanidze/AFP

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що "мітинг на проспекті Руставелі вийшов за рамки мирних зборів", тому силовики застосовують спеціальні заходи з метою очищення території навколо будівлі парламенту.

Раніше в МВС Грузії звітували, що за перші чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 людини.

Протести проти відмови Грузії від євроінтеграції

Акції протесту розпочалися в Грузії після парламентських виборів, на яких переможцем офіційно проголосили правлячу проросійську "Грузинську мрію", а посилились 28 листопада після того, як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року.

Проєвропейська президентка країни Саломе Зурабішвілі приєдналась до протестувальників у перший вечір, а також відмовилася залишати посаду до проведення парламентських перевиборів.

2 грудня Кобахідзе заявив на пресконференції, що євроінтеграція Грузії "не відкладається, а продовжиться з максимальними зусиллями", імовірно намагаючись заспокоїти протестувальників. 

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