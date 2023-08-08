У ґрунтах живе більше організмів, ніж вважалося раніше

59 відсотків усіх відомих на Землі видів організмів живе у ґрунтах, встановили вчені зі Швейцарії. Раніше вважалося, що цей показник становить 25 відсотків.

Ґрунти є найбільш багатою на види екосистемою у світі - у них мешкає 59 відсотків усіх відомих на Землі видів, а не лише 25 відсотків, як вважалося раніше. Такого висновку дійшла команда дослідників зі Швейцарії, відповідну працю яких було опубліковано у вівторок, 8 серпня, у науковому виданні Proceedings of the National Academy of Sciences of the US ("PNAS"), пише dpa.

Команда наводить приклад колембол - примітивної форми шестиногих істот, яка не належить до родини комах. До них відносяться Holacanthella spinosa довжиною до 17 міліметрів, що мешкає в Новій Зеландії, або Dicyrtomina minuta, яка виростає лише до одного-двох міліметрів у довжину, має кулясту форму і блідо-золотистий колір. Колемболи сприяють утворенню гумусу в ґрунті, багато їх видів мають на тілі так звану стрибальну вилку, за допомогою якої вони можуть швидко втекти із наближенням небезпеки.

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Команда вчених досліджувала бактерії, віруси, гриби та багато інших організмів. Багато з них важливі для кругообігу поживних речовин в екосистемах або накопичення вуглецю. Інші є патогенами або живуть у симбіозі з деревами. За оцінками вчених, лише 3,8 відсотка всіх відомих видів ссавців живуть у ґрунті. Для грибів цей показник становить 90 відсотків, для рослин та їхнього коріння - 86 відсотків, а для молюсків, таких як равлики, близько 20 відсотків.

Оцінити бактерії та віруси складно, пише разом з колегами керівник групи Марк Ентоні зі Швейцарського федерального інституту лісових, снігових і ландшафтних досліджень (WSL). Вони не проводили власних досліджень, а шукали інформацію в спеціальній літературі, повідомили у WSL. У дослідженні також брали участь науковці з Цюрихського університету та сільськогосподарської дослідницької станції Agroscope.

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У багатьох випадках існують великі прогалини в знаннях, пишуть дослідники. Наприклад, частка бактерій, що живуть у ґрунті, коливається від 25 до 88 відсотків, залежно від регіону. Дане дослідження є лише першою спробою поглибити знання про мешканців ґрунтів й необхідні подальші дослідження, вказують вчені. На їхню думку, це дослідження може допомогти для ухвалення рішень щодо кращого захисту ґрунтів. "Ґрунти перебувають під величезним тиском, чи то через інтенсифікацію сільського господарства, зміни клімату, інвазивні види тощо, - цитує WSL слова Ентоні. - Наше дослідження показує, що різноманітність у ґрунтах є великою і, відповідно, важливою, тому їй слід приділяти набагато більше уваги при захисті природи".

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