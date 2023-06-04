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ПолітикаГонконг

У Гонконзі поліція затримала мітингарів

Валерій Сааков
2 год. тому

За даними поліції, було затримано вісім осіб у зв'язку з "підбурюванням" і "порушенням громадського порядку" у Гонконзі у річницю протестів на пекінській площі Тяньаньмень.

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У Гонконзі поліція затримала мітингарів у річницю Тяньаньмень
Фото: Louise Delmotte/dpa/AP/picture alliance

Силовики й правоохоронці Гонконгу затримали кількох людей, які зібралися на мітинг у 34-ту річницю кривавого розгону масових студентських протестів на пекінській площі Тяньаньмень. Серед затриманих в неділю, 4 червня, у Гонконзі мітингарів є 67-річна демократична активістка Александра Вон, відому як "бабуся Вон". Поліцейські затримали її, коли вона йшла з квітами містом, повідомляє агентство AFP.

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Крім того, кореспондент AFP повідомляє про затримання лідера опозиційної партії Гонконгу "Ліга соціал-демократів". Ветеран демократичного руху Чань По-Ін вийшов у місто з маленькою світлодіодною свічкою і двома квітками, і його негайно забрали в автомобіль поліції.

Ще одна жінка під час затримання закликала підняти свічки й віддати данину пам'яті загиблим студентам у Пекіні. Загалом, за даними поліції, було затримано вісім осіб у зв'язку з "підбурюванням" і "порушенням громадського порядку".

Події 4 червня 1989 року

У ніч на 4 червня 1989 року армійські підрозділи КНР за участю танків "очистили" площу Тяньаньмень, де проходили мирні протести за демократичні реформи. Загинули, за різними даними, від 200 до 1000 осіб. Сотні були страчені згодом. Жорстоке придушення студентських мітингів на пекінській площі увійшло в історію як "Бійня 4 червня".

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У всьому Китаї заборонені пам'ятні заходи, присвячені кривавим подіям на площі Тяньаньмень, з інтернету видаляється будь-яка згадка про ці події. Протягом багатьох років Гонконг був єдиним місцем у Китаї, де з 1990 року проводили щорічні масові акції в пам'ять про криваве придушення протестів. Заходи проводилися щороку 4 червня в парку Вікторія, куди збиралися тисячі людей зі свічками.

Однак після масових демократичних протестів у Гонконзі 2020 року Пекін ухвалив так званий закон про нацбезпеку для цього спеціального адміністративного району, який забороняє щорічні мітинги.

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