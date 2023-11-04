У Гонконгу відкрилися Гей-ігри

У суботу, 4 листопада, в Гонконгу відбулася офіційна церемонія відкриття міжнародних спортивних змагань "Гей-ігри" (Gay Games).

На відкритті були присутні понад тисяча спортсменів, які пройшли стадіоном Королеви Єлизавети з національними та райдужними прапорами ЛГБТ. Загалом в іграх, які проходитимуть до 11 листопада, змагатимуться близько 2400 осіб у 18 категоріях.

Попри назву, до Gay Games допускаються всі охочі, незалежно від сексуальної орієнтації та спортивної майстерності. Мета ігор - привернення уваги до прав ЛГБТ. Вперше захід відбувся у Сан-Франциско в 1982 році та відтоді проходить кожні чотири роки в різних містах.

В Азії цей міжнародний спортивний захід проводиться вперше. Ігри мали відбутися ще рік тому, але були відкладені через суворі коронавірусні обмеження в Гонконгу. Паралельно змагання також проходять у мексиканському місті Гвадалахара. В лютому 2022 року організатори вирішили провести захід в двох містах, аби усунути невизначеності щодо обмежень на поїздки під час пандемії коронавірусу.

Голоси проти Gay Games у Гонконзі

Під час відкриття заходу в Гонконзі його співголова Ліза Лем наголосила, що "ідея Gay Games завжди полягала у створенні фестивалю спорту, мистецтва та культури, який прославляє участь, інклюзивність та особисті досягнення".

Втім місце проведення змагань не всі сприйняли позитивно. Так, віцепрезидентка федерації ЛГБТ-спорту Франції Хелен Жермен розповіла AFP, що деякі французькі спортсмени "не захотіли їхати в Гонконг через політичну ситуацію".

Як пише агенція, проти події виступала найбільша пропекінська партія Гонконгу DAB, а також деякі релігійні групи. Під час церемонії відкриття біля стадіону відбувся нечисленний протест, який охороняла поліція.

На відкритті місцеву владу представила радниця уряду Регіна Іп, яка назвала проведення ігор у Гонконзі "переконливим свідченням різноманітності, інклюзивності та єдності нашого міста", а також "демонстрацією незмінної прихильності нашого міста до захисту прав меншин".

У Гонконгу не дозволені одностатеві шлюби та немає закону проти дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності, але Верховний суд міста зобов'язав уряд створити "альтернативну систему" для визнання прав одностатевих пар. Водночас захист прав ЛГБТ частково пішов у підпілля з того часу, як у 2020 році на тлі масштабних протестів влада Китаю ухвалила закон про національну безпеку.