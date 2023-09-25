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КультураСполучені Штати Америки

У Голлівуді узгодили припинення багатомісячного страйку

Ольга Журавльова
25 вересня 2023 р.

Стало відомо про досягнення попередньої домовленості між страйкарями-сценаристами та кінокомпаніями з метою покласти край багатомісячному страйку кіноробів Голлівуду.

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Тисячі сценаристів та акторів Голлівуду страйкували
Тисячі сценаристів та акторів Голлівуду страйкували Фото: David McNew/Getty Images

У Голлівуді кажуть про досягнення попередньої угоди між сценаристами та керівництвом кіностудій з метою покласти край страйку,який триває вже майже п'ять місяців. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на електронний лист від Гільдії сценаристів Америки (WGA).

"Можемо з великою гордістю сказати, що ця угода є унікальною - зі значними здобутками та захистом для авторів у всіх сферах", - йдеться у повідомленні. Деталі домовленостей однак в листі не розкриваються. Вони ще мають бути опрацьовані і остаточно узгоджені сторонами перемовин.

Переговори між студіями та сценаристами зайшли в глухий кут кілька тижнів тому. Однак в останні дні керівники Netflix, Disney, Universal і Warner Bros Discovery особисто взяли участь в переговорах.

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Тисячі сценаристів серіалів та фільмів у Голлівуді призупинили свою роботу на початку травня. Зокрема, працівники кіно і телеіндустрії вимагають підвищення оплати праці та кращого захисту від наслідків широкого впровадження продуктів на базі штучного інтелекту (ШІ).

У середині липня в Голлівуді також застрайкували актори. Це - перший страйк американських акторів з 1980 року і перший випадок подвійного страйку в Голлівуді за понад 60 років.

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