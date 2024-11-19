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У Глухові завершили пошуки: 12 жертв, ще 11 - поранені

Євгенія Наконечна
19 листопада 2024 р.

Внаслідок влучання російських дронів у гуртожиток у Глухові на Сумщині загинули 12 людей. Також чергового удару військ РФ зазнав Харків, 12 людей там зазнали поранень.

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Рятувальники на місці удару військ РФ в Сумах, 17 листопада 2024 року (фото з архіву)
Рятувальники на місці удару військ РФ в Сумах (фото з архіву)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

На місці влучання російких дроніву один з гуртожитків Глухова на Сумщині завершили пошуково-рятувальну операцію, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Внаслідок атаки військ РФ загинули 12 людей. Серед жертв атаки - хлопчик, якому днями мало виповнитись вісім років, його мати та 20-річних брат. Поранень зазнали ще 11 людей, серед них діти віком 13 та14 років. 

"Працівники поліції зафіксували наслідки російської атаки. У розгорнутих пересувних пунктах роботи з постраждалими продовжують приймати заяви та надавати психологічну допомогу", - додали в МВС України.

Як повідомлялось, російські війська пізно ввечері 18 листопада атакували дронами типу Shahed Глухів Сумської області. Два "шахеди" уразили один з гуртожитків міста.

Війська РФ ьтакож поцілили у Київський район Харкова

Окрім того, удень у вівторок, 19 листопада, війська РФ завдали чергового удару по Харкову. Міський голова Ігор Терехов повідомив про "приліт" в Київському районі міста.

Наразі відомо про 12 постраждалих внаслідок цієї атаки. Згідно з повідомленням очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубова, наймолодшому з постраждалих - 18 років, його госпіталізували у важкому стані. Інші поранені перебувають у страні середньої важкості, чотирьох госпіталізували.

Також російські війська протягом дня продовжують обстрілювати Куп'янськ на Харківщині, зокрема зі застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього були зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхові будинки та цивільне підприємство, повідомив Синєгубов. За його даними, поранень зазнали дві жінки - 59 та 47 років.

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