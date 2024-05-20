У Генштабі ЗСУ пояснили ситуацію з Білогорівкою

У ГШ кажуть, шо стримують спроби військ РФ просунутися в районі Білогорівки. Раніше у міноборони РФ стверджували, що війська РФ взяли під свій контроль цей населений пункт.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у вечірньому зведенні за понеділок, 20 травня, повідомив, що російські війська намагаються вести наступ у районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині. "На Сіверському напрямку Сили оборони сьогодні вже досить тривалий час стримують натиск ворога, який намагається хоч якось просунутися вперед в районі Білогорівки", - йдеться в зведенні, оприлюдненому на Facebook-сторінці ГШ ЗСУ.

У Москві заявляли про захоплення Білогорівки військами РФ

Раніше цього дня пресслужба міноборони РФ заявила, що Білогорівка нібито повністю перейшла під контроль російських окупаційних військ, які там зайняли "вигідніші рубежі і позиції".

З карти бойових дій моніторингового проєкту Deep State випливає, що станом на вечір понеділка Білогорівка була під контролем Сил оборони України.

Звільнення Білогорівки у 2022-му

Село Білогорівка стало свого часу символом звільнення українських земель від російських окупаційних військ на Донбасі. Саме воно стало першим селом на Луганщині, звільненим восени 2022 року в межах тодішнього контрнаступу ЗСУ на Харківщині, що згодом зачепив частково і Луганську область.