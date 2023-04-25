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Фото: Marvin Recinos/AFP/Getty Images
ЗлочинністьНімеччина

У Гамбурзі затримали підозрюваного у підготовці теракту

Максим Сидоржевський
52 хв. тому

За даними правоохоронців, затриманий 28-річний сирієць та його брат готували теракт з використанням "пояса шахіда".

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Німецька поліція затримала 28-річного сирійця у місті Гамбург на півночі країни за підозрою в плануванні ісламістського нападу, повідомили у вівторок, 25 квітня, поліція і прокуратура.

Брат підозрюваного, який на чотири роки молодший і живе в Кемптені поблизу австрійського кордону в федеральній землі Баварія, підозрюється у співучасті в плануванні ймовірного нападу, повідомляють Федеральне управління кримінальної поліції, управління кримінальної поліції та прокуратура Гамбурга.

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За даними німецьких правоохоронців, підозрювані діяли "з радикальних ісламістських і джихадистських" поглядів й планували  використати саморобний "пояс шахіда", начинений вибухівкою. За версією слідства, сирійці планували атаку на цивільні об'єкти. З цією метою 28-річний головний підозрюваний протягом кількох тижнів купував сировину для виробництва вибухових матеріалів через онлайн-платформи. Його 24-річний брат заохочував його до планування злочину і, таким чином, був пособником і співучасником.

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 25 квітня правоохоронці провели обшуки в кількох помешканнях у Гамбурзі та Кемптені, а також у помешканнях знайомих обох чоловіків, інформує агенція AFP. Було вилучено численні докази, зокрема й хімічні речовини, які підозрювані, за версію правоохоронців, планували використати для виготовлення вибухівки. В операції було задіяно близько 250 поліцейських.

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