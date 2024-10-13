У Гамбурзі та Кельні знешкодили бомби часів Другої світової

Під час будівельних робіт у Гамбурзі та Кельні знайшли бомби часів Другої світової війни.

Центр нічного життя Гамбурга був частково евакуйований пізно ввечері суботи, 12 жовтня, після того, як там виявили бомбу часів Другої світової війни, передає агенція dpa. Невдовзі після опівночі пожежна бригада, яка була розгорнута для проведення масштабної операції, повідомила у соціальних мережах, що бомбу було знешкоджено.

Через знахідку кілька тисяч людей в модному районі Штерншанце були змушені евакуюватися, в той час як поліція також очистила місцеві ресторани і бари. Бомбу знайшли під час будівельних робіт на території початкової школи.

Рано вранці в неділю поліція Гамбурга повідомила, що заходи, вжиті пожежною службою, поступово знімаються. Оскільки в зоні евакуації знаходилася станція швидкісної залізниці Штерншанце, яка є особливо завантаженою у вихідні дні, виявлення бомби вплинуло на залізничний рух навіть після її знешкодження.

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Бомба у Кельні і масштабна евакуація

За повідомленням dpa, днями у Кельні також успішно провели операцію зі знешкодження бомби часів Другої світової війни. "1000-кілограмова американська бомба була контрольовано підірвана у п'ятницю ввечері. Приблизно 6 400 мешканців міста були змушені покинути свої домівки під час евакуації, яку міська влада назвала найскладнішою подібною евакуацією в Кельні з 1945 року", - повідомила агенція 11 жовтня.

Представник міської влади повідомив, що загалом під час операції було задіяно близько 1 300 осіб, включаючи співробітників служби охорони громадського порядку, поліцейських, пожежників, рятувальників і 800 волонтерів. Дві з трьох лікарень у цьому районі були повністю евакуйовані у середу та четвер, повідомила міська влада.

Бомбу знайшли на місці, де планується будівництво нового медичного кампусу.

У Німеччині звикли знаходити нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни, що залишилися після бомбардувань союзників і радянських військ. Більшість з них знешкоджуються саперами без інцидентів.

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