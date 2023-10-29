У Гамбурзі пропалестинські активісти атакували поліцейських

Близько 500 людей вийшли до центру Гамбурга на неузгоджену пропалестинську акцію. Поліцейських, які хотіли зупинити акцію, закидали камінням та пляшками.

У Гамбурзі поліція в суботу, 28 жовтня, завадила двом незаявленим пропалестинським акціям в районі Санкт-Георг. При цьому постраждали троє співробітників поліції, зазначається у випущеному ввечері пресрелізі. Одного з постраждалих поліцейських доправили для надання допомоги в лікарню.

Близько 14.30 на центральній вулиці Штайндамм зібралося приблизно 70 осіб, які розмахували палестинськими прапорами і вигукували: "Свободу, свободу Палестині!", ідеться в повідомленні поліції. Людей змусили розійтися на підставі розпорядження міської влади, що забороняє проводити акції, "які за змістом передбачають підтримку ХАМАС або його атак на Ізраїль". Це розпорядження набуло чинності 15 жовтня і було продовжено до 1 листопада.

Однак незабаром після розпуску першої акції, о 16.00, на вулицю Штайндамм вийшли вже близько 500 осіб, які скандували гасла на підтримку Палестини. Як пише газета Hamburger Abendblatt, у руках вони тримали плакати з такими гаслами, як: "Мусульмани страждають - володарі мовчать", "Ізраїль - це ворог" і "Зупиніть геноцид".

Поліцію, яка спробувала припинити і цю акцію, закидали пляшками та камінням. Деякі учасники демонстрації використовували також дерев'яні дошки, пише видання.

Реагуючи на цей інцидент, у профспілці поліції Гамбурга закликали проводити прискорені судові розгляди і виносити чіткі судові рішення щодо призвідників вуличних заворушень. "Свобода зібрань є елементарною частиною демократії, проте цим правом надто часто зловживають", - заявив голова профспілки поліції у федеральній землі Гамбург Горст Нінс (Horst Niens).

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Масові пропалестинські акції у світі

Великі пропалестинські акції відбулися 28 жовтня і в інших містах світу. У Стамбулі та Лондоні на подібні заходи вийшли, за різними оцінками, по 50-70 тисяч осіб. Менш численні акції на підтримку палестинців, за даними ЗМІ, відбулися в Парижі, Марселі, Манчестері, Глазго, Веллінгтоні, Цюріху, Лозанні, Женеві, Копенгагені, Римі, Стокгольмі та інших містах.

На деяких із цих акцій також не обійшлося без проявів насильства з боку протестувальників.