У Гамбурзі поліція стріляла в чоловіка перед грою Євро-2024

Інцидент стався в районі Санкт-Паулі в Гамбурзі. Чоловік, який вийшов з пабу, погрожував поліцейським кайлом і намагався підпалити пляшку із запальною сумішшю. Йому вистрелили в ногу.

У німецькому Гамбурзі поліцейські були змушені стріляти в чоловіка через його агресивні дії. Він зазнав поранення в ногу. Чоловік вийшов з пабу в міському районі Санкт-Паулі близько 12:30 в неділю, 16 червня, погрожував поліцейським кайлом і намагався підпалити пляшку із запальною сумішшю, повідомив представник місцевої поліції Тіло Марксен (Thilo Marxen) в коментарі агентству epd. Він уточнив, що до пострілу в ногу призвели спроби чоловіка підпалити пляшку з сумішшю вже після попереджувального пострілу в повітря. За інформацією агентства dpa, поранений є 39-річним німцем.

Через дві з половиною години після інциденту на місцевій футбольній арені "Фолькспаркштадіон" відбувся матч між збірними Польщі та Нідерландів в рамках Чемпіонату Європи з футболу 2024 (Євро-2024). Незадовго до того, за даними поліції, в районі Санкт-Паулі пройшла хода за участю близько 13 тисяч нідерландських уболівальників. Попри те, що під час інциденту вона вже закінчилася, на той час там ще перебувало досить багато нідерладських і польських уболівальників, зазначає AFP. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь збірної Нідерландів.

Мотиви чоловіка поки неясні, повідомили журналістам в поліції. "Наразі зв'язок з футболом не простежується", - сказав Марксен. Поліцейські надали пораненому першу допомогу. Представники служб порятунку, які також прибули на місце інциденту, доставили його в лікарню.

Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині

Нагадаємо, у рамках Євро-2024 загалом відбудеться 51 матч на 10 стадіонах Німеччини. Найбільше матчів - по шість - приймуть футбольні арени в Берліні, Мюнхені та Дортмунді. На найбільшому - Олімпійському стадіоні - в Берліні відбудеться і фінал турніру.

Відкрився Євро-2024 матчем збірних Німеччини та Шотландії в Мюнхені, де німці розгромили шотландців.

По п'ять ігор відбудуться на стадіонах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта і Кельна, по чотири - в Лейпцигу і Гельзенкірхені.