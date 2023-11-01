У Гамбурзі любителів Гелловіну довелося розганяти водометами

Поліція Гамбурга застосувала водомети проти кількох сотень людей, які зібралися для святкування Гелловіну в південному районі міста.

У Гамбурзі натовп із кількох сотень людей влаштував заворушення під час святкування Гелловіну у вівторок, 31 жовтня, через що поліція застосувала водомети.

Спочатку в південному районі міста зібралося близько 200 людей - переважно молодь, потім їхня кількість зросла до 300-350. Присутні відмовлялися розходитися, попри неодноразові прохання поліції, передає агентство dpa.

Як стверджують у поліції, у співробітників правоохоронних органів кидали петарди, поліцейські намагалися відтіснити натовп і застосували водомети. Крім того, не обійшлося без затримань. Про постраждалих не повідомляється. В іншому районі міста близько 50 молодих людей підривали петарди, пошкодили вітрини магазинів і підпалили сміттєві контейнери.

У більшості міст Німеччини Гелловін пройшов спокійно

Як зазначає dpa, у більшості німецьких міст Гелловін був відсвяткований без пригод. У поліції Берліна відзвітували, що хоча все і пройшло без серйозних інцидентів, було зафіксовано кілька випадків обстрілу поліцейських і перехожих із піротехніки.

У Франкфурті-на-Майні поліція також повідомила про кілька випадків вибуху петард і закидання яйцями, але "без будь-яких серйозних інцидентів".

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