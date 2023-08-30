У Габоні здійснили військовий переворот

Сім'я президента Габону Алі Бонго правила країною 56 років. Військові повалили його уряд, "анулювавши" результати нещодавніх виборів. У разі успіху це буде вже восьмий військовий переворот в Африці з 2020 року.

У Габоні через кілька днів після суперечливих виборів військові повалили уряд президента Алі Бонго. Група високопоставлених офіцерів у середу, 30 серпня, виступила по місцевому телебаченню й оголосила, що бере владу в свої руки.

За словами путчистів, вибори президента, парламенту та місцевої влади, що відбулися 26 серпня, були несправедливими, тому їхні результати "анульовані", органи державної влади розформовані, а кордони Габону закриті до подальших розпоряджень. "В ім'я габонського народу ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму", - заявили вони.

За даними агентства Reuters, у столиці країни Лібревіль було чутно гучні звуки пострілів після цього виступу.

Читайте також: ЄС: Військові режими в Африці - пішаки в глобальній шаховій грі Путіна

Суперечливі результати виборів у Габоні

Раніше виборча комісія Габону оголосила Бонго переможцем президентських виборів втретє. За офіційними даними, на його підтримку проголосували 64,27 відсотка виборців.

Відсутність міжнародних спостерігачів, призупинення деяких іноземних трансляцій, а також рішення влади відключити інтернет і запровадити нічну комендантську годину по всій країні після голосування спричинили занепокоєння щодо прозорості виборчого процесу.

Сім'я Бонго править багатим нафтою Габоном уже 56 років. У 2016 році протестувальники проти переобрання Бонго на другий термін підпалили будівлю парламенту, а в 2019 році уряд Габону придушив спробу військового перевороту.

Восьмий військовий переворот в Африці з 2020

У разі успіху путчистів цього разу переворот у Габоні стане вже восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року, зауважує Reuters.

Наприкінці липня військові здійснили переворот у Нігері. Захід різко засудив його, адержави-члени Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) пригрозили путчистам збройним вторгненням для відновлення конституційного порядку в Нігері.

Читайте також: Прихильники хунти в Нігері атакували з прапорами РФ посольство Франції

Читайте також: Путч у Нігері: новий осередок конфлікту Росії з Заходом?