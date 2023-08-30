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ПолітикаГабон

У Габоні здійснили військовий переворот

Анастасія Шепелева | Сергій Ромашенко
30 серпня 2023 р.

Сім'я президента Габону Алі Бонго правила країною 56 років. Військові повалили його уряд, "анулювавши" результати нещодавніх виборів. У разі успіху це буде вже восьмий військовий переворот в Африці з 2020 року.

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Виступ путчистів щодо повалення влади в Габоні
Виступ путчистів щодо повалення влади в ГабоніФото: Gabon 24/AFP

У Габоні через кілька днів після суперечливих виборів військові повалили уряд президента Алі Бонго. Група високопоставлених офіцерів у середу, 30 серпня, виступила по місцевому телебаченню й оголосила, що бере владу в свої руки.

За словами путчистів, вибори президента, парламенту та місцевої влади, що відбулися 26 серпня, були несправедливими, тому їхні результати "анульовані", органи державної влади розформовані, а кордони Габону закриті до подальших розпоряджень. "В ім'я габонського народу  ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму", - заявили вони.

За даними агентства Reuters, у столиці країни Лібревіль було чутно гучні звуки пострілів після цього виступу.

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Суперечливі результати виборів у Габоні

Раніше виборча комісія Габону оголосила Бонго переможцем президентських виборів втретє. За офіційними даними, на його підтримку проголосували 64,27 відсотка виборців. 

Відсутність міжнародних спостерігачів, призупинення деяких іноземних трансляцій, а також рішення влади відключити інтернет і запровадити нічну комендантську годину по всій країні після голосування спричинили занепокоєння щодо прозорості виборчого процесу.

Сім'я Бонго править багатим нафтою Габоном уже 56 років. У 2016 році протестувальники проти переобрання Бонго на другий термін підпалили будівлю парламенту, а в 2019 році уряд Габону придушив спробу військового перевороту.

Восьмий військовий переворот в Африці з 2020

У разі успіху путчистів цього разу переворот у Габоні стане вже восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року, зауважує Reuters.

Наприкінці липня військові здійснили переворот у Нігері. Захід різко засудив його, адержави-члени Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) пригрозили путчистам збройним вторгненням для відновлення конституційного порядку в Нігері. 

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