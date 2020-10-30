У G7 розчаровані боротьбою з корупцією в Україні - посол Франції

Франція та інші країни-члени G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні. Про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому в понеділок, 1 лютого.

"Я маю відзначити своє розчарування. І це не лише моє розчарування, не розчарування Франції, це розчарування країн G7", - зазначив дипломат. За його словами, особливу увагу послів привертає конфлікт довкола Конституційного суду України (КСУ).

"Також очевидно, що ми вважаємо постанову (КСУ. - Ред.) від 27 жовтня серйозною перешкодою для боротьби України з корупцією, оскільки деякі важливі аспекти законодавства опинилися під загрозою, були видалені, наприклад, положення про кримінальну відповідальність за неправдиве електронне декларування, і те, що визначає повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції", - додав де Понсен.

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Судді та олігархи на заваді реформам в Україні

Причинами провалів у боротьбі з корупцією, на думку дипломата, є наявність зацікавлених сил, брак правових інструментів для просування реформ та правової експертизи. "Наприклад, коли розробляються закони, вони недостатньо добре складені, щоб пройти через експертизу Конституційного суду. Бракує технічних деталей, і ми готові надати юридичну підтримку. У будь-якому разі, висновок такий, що наразі ситуація незадовільна", - наголосив де Понсен.

Серед тих, хто несе відповідальність за відсутність прогресу у реформах дипломат назвав "деяких гравців судової системи" та "деяких олігархів". "Я справді думаю, що президент Зеленський щиро переконаний у необхідності реформ і що він наполягає на цьому напрямі. Але є дуже великі перешкоди", - зазначив він.