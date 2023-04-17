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Зустріч глав МЗС G7 в Японії
Зустріч глав МЗС G7 в ЯпоніїФото: Andrew Harnik/REUTERS
ПолітикаСвіт

У G7 домовилися активніше протидіяти постачанню зброї Росії

Ольга Журавльова | Ольга Лебедєва
11 хв. тому

На зустрічі в Японії глави МЗС Великої сімки заявили про рішучість продовжити підтримку України, контролювати санкції проти РФ і протистояти постачанню їй зброї.

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Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ і більш ефективно протистояти постачанню зброї Росії третіми країнами. Про це заявили часники зустрічі в японському місті Каруїдзаві у понеділок, 17 квітня.

У заяві, опублікованій МЗС Японії, яка головує в G7, наголошується намір продовжити рішучу підтримку Києва і санкційний тиск на Москву. Міністри закордонних справ "Групи семи" закликали РФ "негайно і без жодних умов" вивести війська і військову техніку з України. Вони назвали неприйнятною ядерну риторику президента РФ Володимира Путіна, який заявив про розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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МЗС Японії: G7 рішуче відкидає спроби насильницької зміни міжнародного порядку

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі наголосив, що G7 і країни-однодумці мають продемонструвати єдність у спільних зусиллях щодо допомоги Україні. За його словами, світ перебуває зараз "в історичному поворотному моменті". Країни Великої сімки прагнуть до співпраці з країнами глобального Півдня, які не підтримують санкційну політику щодо РФ, зазначив він.

Водночас учасники зустрічі застерегли від будь-яких спроб насильницької зміни міжнародного порядку. "Ми будемо відкидати будь-які односторонні спроби нав'язати за допомогою сили статус-кво", - заявив Хаясі. Він додав, що Велика сімка демонструє тверду рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. У заяві також підтверджується жорстка позиція G7 щодо посилення загроз з боку Китаю і Північної Кореї.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Великої сімки відбувається перед самітом G7 у Хіросімі, який відбудеться в травні.

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