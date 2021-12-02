У ФСБ заявили про затримання трьох "українських розвідників"

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації у четвер, 2 грудня, заявила про затримання кількох співробітників українських розвідслужб у регіонах Росії.

Як стверджується у заяві ФСБ, поширеній російськими ЗМІ, двоє затриманих збирали інформацію про стратегічні об'єкти країни, а ще одому закидають підготовку теракту.

"Затримані два агенти Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н. та його син - Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури", - повідомляє Центр громадських зв'язків ФСБ.

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Затримані батько і син

За даними ФСБ, у автомобілі затриманих батька і сина виявили короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.

За цими даними, затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником управління СБУ у Тернопільській області, який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі 10 тисяч доларів США.

ФСБ заявляє про підготовку теракту

Також повідомляється, що співробітники спецслужби затримали "агента Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, направленого на територію РФ з метою вчинення терористичного акту".

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н. дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н.", - заявили в ФСБ.

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"Теракт планувалося вчинити шляхом підриву двох саморобних вибухових пристроїв загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті", - йдеться у повідомленні. Як стверджують у ФСБ, чоловік раніше нелегально перетинав держкордон РФ "для обладнання схронів". А затримали його, за цими даними, під час повторного прибуття в Росію.

У російській спецслужбі не повідомляють, коли й у яких регіонах затримали українців. Реакції Києва на ці заяви ще не було.

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