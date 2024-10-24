У ФРН зростає рівень працевлаштування українських біженців

Найбільші складнощі для українців, які втекли від війни, на ринку праці у ФРН пов'язані з необхідністю поліпшити знання німецької, доглядом за дітьми та підтвердженням кваліфікації, кажуть демографи.

Близько 1,1 мільйона біженців з України, які втекли від спричиненої Росією війни, інтегруються на ринку праці у ФРН швидше, ніж інші групи біженців. Про це йдеться в новій доповіді , опублікованій Федеральним інститутом демографічних досліджень у Вісбадені (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB) у четвер, 24 жовтня.

Показник зайнятості серед українських біженців в Німеччині зріс майже вдвічі - з 16 відсотків влітку 2022 року до 30 відсотків минулої весни. Ці дані ґрунтуються на новому опитуванні.

У рамках дослідження з 2022 року одні й ті самі українські біженці регулярно опитувалися про їхнє становище в Німеччині.

Один з викликів - догляд за маленькими дітьми

Попри зростання зайнятості, як і раніше, залишаються і серйозні виклики, вказали в BIB. Так, 30 відсотків опитаних заявили, що активно шукають роботу. Однак догляд за маленькими дітьми і необхідність в отриманні кваліфікації ускладнюють працевлаштування, особливо це стосується жінок. Рівень зайнятості матерів з маленькими дітьми становить 22 відсотки, матерів з дітьми шкільного віку - 32 відсотки.

"У чоловіків, навпаки, не спостерігається значної кореляції між зайнятістю та сімейним станом", - зазначила Катаріна Шпіс (Katharina Spieß), директорка BIB і співавторка дослідження. Рівень зайнятості батьків неповнолітніх дітей на момент проведення опитування становив близько 41 відсотка.

Відвідування мовних курсів біженцями з України

Більшість українських біженців, які не перебувають в активному пошуку роботи, заявляють, що причиною цього є відвідування мовних курсів або недостатні знання німецької мови (92 відсотки). Серед інших причин небажання шукати роботу - догляд за дітьми або турбота про родичів (37 відсотків).

"Результати свідчать про велику потребу в поліпшенні знання мови", - резюмувала Шпіс. Відвідавши курси, шукачі зможуть надалі вийти на ринок праці, впевнена вона.

Потенціал медпрацівників використовується не повністю

Серед біженців багато медсестер і медпрацівників, а також представників прикладних професій, зокрема робітників. Саме в цих галузях у ФРН відчувається дефіцит кваліфікованої робочої сили.

Проте потенціал претендентів не використовується достатньою мірою, тому лише невелика частина цієї групи працює за цими спеціальностями. "Високі вимоги до знання мови або складні процедури підтвердження іноземних професійних кваліфікацій ускладнюють отримання роботи", - констатував Андреас Етте (Andreas Ette) з BIB.

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