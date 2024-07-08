У ФРН збільшилися випадки сексуального насильства над дітьми

У 2023 році у ФРН зареєстровано понад 17,5 тисячі випадків сексуального насильства над дітьми і молоддю. Реальні цифри можуть бути вищими, адже не всі потерпілі звертаються з заявами про злочини.

У Німеччині 2023 року зросла кількість відомих випадків сексуального насильства над дітьми та підлітками, йдеться в поліцейському звіті, опублікованому в понеділок, 8 липня.

У 2023 році поліція отримала повідомлення про 16 375 випадків сексуального насильства над дітьми, що на 5,5% більше, ніж у попередньому році. За той самий період було також зафіксовано 1 200 злочинів, в яких сексуального насильства зазнала молодь. Кількість випадків, пов'язаних із зображенням сексуального насильства над дітьми, зросла на 7,4% до близько 45 000 випадків, головним чином через численні повідомлення з-за кордону.

Водночас поліція припускає, що існує велика кількість незареєстрованих випадків такого виду злочинів.

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У звіті про ситуацію Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) зазначає, що кількість розкритих випадків насильства над дітьми тісно пов'язана з моніторинговою діяльністю поліції та поведінкою заявників. "У зв'язку з цим активізація діяльності поліції у сфері кримінальних злочинів в останні роки, ймовірно, призвела до збільшення кількості нерозкритих випадків", - йдеться у звіті.

BKA також вказує на те, що статистика не включає численні випадки, коли потенційне місце злочину в Німеччині не може бути ідентифіковане на основі інформації, зокрема, зі Сполучених Штатів. Причиною того, що такі розслідування іноді закінчуються нічим, є мінімальне збереження даних телекомунікаційного трафіку, особливо IP-адрес, яке в Німеччині призупинено.

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