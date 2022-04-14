 У ФРН затримали підозрюваних у плануванні ″повалення демократії″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2022

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Новини

У ФРН затримали підозрюваних у плануванні "повалення демократії"

За версією слідства, підозрювані планували вивести з ладу об'єкти енергозабезпечення по всій країні, а також викрасти громадських діячів.

Поліція у Майнці (архівне фото)

Поліція у Майнці (архівне фото)

Правоохоронці у Німеччині затримали чотирьох підозрюваних у справі щодо підготовки операції, яка загрожувала державному ладу у країні, а також за підозрою у порушенні федерального закону про контроль над озброєнням. Про це повідомили у четвер, 14 квітня, у земельному відомстві з кримінальних справ (LKA) у місті Майнц.

Згідно з матеріалами розслідування, яке розпочалося у жовтні 2021 року, угруповання планувало вивести з ладу об'єкти енергозабезпечення, що мало спричинити відключення електроенергії по всій країні. Цей крок мав створити умови, що були б аналогічні до умов у часи "громадянської війни", і зрештою зловмисники мали на меті "повалити демократичний лад у Німеччині", розповіли у LKA.

Серед планів злочинного угруповання були і викрадення відомих громадських діячів. Як повідомляє агенція AFP, зокрема, могло йтися про міністра охорони здоров'я ФРН Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), який активно виступав за обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

За версією слідства, підозрювані мають зв'язок з правоекстремістським рухом "рейхсбюргерів" та радикальних противників обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

Під час обшуків у затриманих вилучили зброю, готівку на суму у майже дев'ять тисяч євро, а також багато документів та записів, що стосуються планів перевороту, фальшиві сертифікати вакцинації та результатів тестувань на COVID-19.

Щодо затриманих надійшов запит на арешт. 

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