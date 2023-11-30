У ФРН затримали підлітків за підозрою в підготовці теракту

15-річний підліток із землі Північний Рейн-Вестфалія та його 16-річний спільник із землі Бранденбург, який має російський паспорт, обговорювали напад на синагогу і різдвяний ярмарок.

Поліція ФРН заарештувала двох підлітків за підозрою в підготовці теракту. Як повідомило агентство dpa у вівторок, 29 листопада, арешти провели у федеральних землях Бранденбург і Північний Рейн - Вестфалія.

За даними міністерства внутрішніх справ землі Бранденбург, йдеться про 16-річного підлітка, який має російський паспорт. Однак головним підозрюваним вважається 15-річний підліток із району Райніш-Бергішер у землі Північний Рейн - Вестфалія. Підлітки обговорювали намір здійснити напад на ймовірних "невірних". Можливими цілями називалися синагога і різдвяний ярмарок.

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На тлі війни на Близькому Сході "ми все частіше бачимо серед ісламістів заклики до нападів і вбивств. Небезпека реальна, і вона вища, ніж була протягом тривалого часу", - заявив міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen). "Близькосхідний конфлікт використовується для підбурювання і пропаганди, щоб мобілізувати потенційних злочинців. Ми пильні, і наші сили безпеки роблять усе необхідне, щоб запобігти потенційній небезпеці", - додав він.

За даними DW, після нападу палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль та операції ізраїльської армії, розпочатої в Секторі Гази у відповідь, у Німеччині було зареєстровано близько 3300 злочинів, пов'язаних із війною на Близькому Сході. Більшість із них має антисемітський підтекст.

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