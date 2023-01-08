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Чоловік, затриманий поліцією Німеччини в місті Кастроп-Рауксель
Німецькі спецпризначенці вночі затримали 32-річного громадянина Ірану за підозрою у підготовці терактуФото: Karsten Wickern/dpa/picture alliance
ЗлочинністьНімеччина

У ФРН затримали іранця за підозрою в підготовці теракту

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
45 хв. тому

Поліція Німеччини затримала в Рурському районі громадянина Ірану і, ймовірно, його брата. Їх підозрюють у підготовці теракту з ісламістських мотивів із застосуванням рицину та ціаніду.

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Спецпідрозділи поліції Німеччини з боротьби з тероризмом у ніч на неділю, 8 січня, затримали 32-річного громадянина Ірану за підозрою у підготовці терактуз ісламістських мотивів із застосуванням отруйних речовин.

Спецпризначенці штурмували квартиру підозрюваного у місті Кастроп-Рауксель близько опівночі, його разом з ще одним чоловіком, ймовірно, братом вивели на вулицю в одній спідній білизні та футболці і посадили в поліцейський фургон. Затримані не чинили опору.

"Обвинувачений підозрюється у підготовці тяжкого насильницького діяння, яке становить загрозу для держави", - повідомив представник прокуратури. За інформацією правоохоронців, чоловік дістав бойову отруйну речовину рицин, а також високотоксичний ціанід. У слідчих органах не уточнили, як далеко він просунувся у підготовці теракту. Не повідомляється і про можливі цілі терористичного нападу.

За даними газети Bild, Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) тримало іранця у полі зору протягом кількох днів. Інформація про підготовку теракту надійшла до німецьких силовиків від "дружньої спецслужби".

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Загроза масштабного теракту

Теракт із застосуванням рицину здатний призвести до великої кількості жертв. у 2018 році поліція затримала Кельні громадянина Тунісу та його німецьку дружину, які самостійно виготовили рицин у своїй квартирі та зробили тестовий вибух. Подружжя потрапило в поле зору іноземної спецслужби через придбання  в інтернеті великої партії насіння рицини, що викликала підозру.

І тунісець, і його дружина були засуджені до тривалого позбавлення волі. Експерти з'ясували, що виготовлений ними рицин міг убити 13,5 тисячі людей.

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Спроби терористичних атак у Німеччині (20.12.2016)

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