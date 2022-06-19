24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 19 червня (час київський).

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У ФРН закликають кількісно та якісно збільшити постачання озброєнь Україні

Фракція ХДС/ХСС у Бундестазі ФРН закликає невідкладно збільшити постачання німецьких озброєнь Україні "кількісно та якісно". Ідеться про постачання бойових машин піхоти "Мардер", броньованих ремонтно-евакуаційних машин та танків, зазначає агенція AFP. Інакше "незабаром ніякої України не буде", заявив депутат ХДС Йоган Вадефуль (Johann Wadephul) виданню Tagesspiegel. Німеччина не лише відстає від усіх очікуваних термінів постачання важких озброєнь, але також не виконує квітневі розпорядження спільного рішення правлячої коаліції та ХДС/ХСС, зазначив депутат Бундестагу.

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Міністерство оборони Росії заявляє, що російські війська обстріляли танкоремонтний завод у Харкові з ОТРК "Іскандер" та знищили дві пускові установки реактивної системи залпового вогню "Ураган". Крім того, за заявою міноборони РФ, у Миколаєві ракетами знищено десять гаубиць М777 та до двадцяти бойових броньованих машин. У Москві наполягають, що ця військова техніка була доставлена в Україну з Заходу протягом останніх десяти днів.

Також російське відомство зазначає, що минулої доби ракетами здійснено удар по пункту управління українських військ на Дніпропетровщині у той час, коли там відбувалась нарада. "Внаслідок удару знищені понад 50 генералів і офіцерів ЗСУ (...)", - ідеться у повідомленні російського міноборони у Telegram.

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Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області збільшилася до двох, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "У лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі в Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей", - написав він у Telegram.

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З України минулої доби вибули майже 44 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови, повідомляє Державна прикордонна служба України. 18 червня до України прибули понад 43 тисячі осіб, більше 39 тисяч з них - українці.

Читайте більше: З України від початку війни виїхали майже 8 мільйонів осіб

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Згідно з даними УВКБ ООН на 16 червня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,704 мільйона осіб, з них в Польщу - 4,002 мільйона, Росію - 1,231 мільйона, Угорщину - 782,7 тисячі, Румунію - 659,0 тисячі, Молдову - 502,7 тисячі, Словаччину - 510,0 тисячі, Білорусь - 16,7 тисячі. Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 16 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 мільйона людей.

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Загинув один із рятувальників, які гасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, повідомив глава обласної адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, вранці вибухнув резервуар із паливом.

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У російській компанії "Газпром" заявили, що поставки газу в Європу через Україну по газовимірювальній станції Суджа в неділю зросли до 41,7 мільйона кубометрів порівняно з 41,4 мільйона кубометрів у суботу, цитує агенція Reuters. Раніше українська сторона запропонувала "Газпрому" перенести весь транзит газу на ГВС "Суджа", оскільки активи газотранспортної системи на маршруті через ГВС "Сохранівка" (КС "Новопсков") не контролює влада України. Наразі транзит через "Сохранівку" не відбувається.

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Наслідки одного з обстрілів Харкова

"Сьогодні існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно тактичних груп", - заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE". Згодом радник очільника МВС України Вадим Денисенко також заявив, що "Росія намагається зробити з Харкова прифронтове місто", оскільки війська РФ постійно наближаються до нього, щоб здійснити обстріли.

++10.40++

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат російської армії від початку війни в Україні. У відеоролику, оприлюдненому у Facebook, зазначається, що ліквідовано особового складу близько 33500 осіб, танків - 1468, бойових броньованих машин - 3577, літаків - 216, гелікоптерів - 181, крилатих ракет - 130, кораблів та катерів - 14 тощо. Найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках, ідеться у повідомленні.

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Низький моральний дух армії РФ та випадки дезертирства у ЗСУ - британська розвідка

Цілі російські підрозділи відмовляються від наказів, зафіксовані випадки збройних протистоянь між офіцерами та їхніми підлеглилими, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. Причини низького морального духу армії РФ включають, ймовірно, погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів поза боєм, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з виплатами винагород. Багато російських військових усіх рангів також, ймовірно, збентежені щодо цілей війни. Британське відомство наголошує, що проблеми з мораллю в російських збройних силах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії досягати оперативних цілей. Водночас британська розвідка відзначає, що низка українських підрозділів також зазнали дезертирства останніми тижнями. Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі без змін на лінії фронту.

++10.00++

У Росії заявляють, що вивезли з України від початку війни 1 936 911 людей, из них - 307 423 дитини. Такі цифри навів керівник Національного центру управління обороною РФ Мізінцев. За його словами, тільки за минулу добу - 29733, з яких 3502 дитини. Як зазначає агенція dpa, багато з тих, кого відправили до Росії, пізніше намагались повернутись до України через треті країни.

++09.35++

У Вашингтоні розглядають можливість передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS на додаток до чотирьох, рішення про постачання яких ухвалено раніше. Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімні джерела у Пентагоні. Однак це рішення ще має бути затверджено Білим домом. Ще по три аналогічні системи M270, також американського виробництва, обіцяють передати Україні Великобританія та Німеччина, пише Politico.

++09.10++

Про вибухи, які було чути у Вишгородському районі, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. "Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється", - ідеться у повідомленні Київської ОВА у Telegram.

++08.45++

На Луганщині через російські атаки "більше не залишилося безпечних місць", заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю агенції AFP. Він попросив західні країни якнайшвидше поставити в Україну далекобійні озброєння. "Добре, що Захід допомагає нам, але його допомога надходить пізно", - зазначив Гайдай. Підрозділи російської армії можуть оточити Лисичанськ, де відбувалась розмова з журналістом агенції, та відрізати його від шляхів постачання, наголосив Гайдай. У самому місті відсутні мобільний зв'язок, водо- та електропостачання. За словами Гайдая, у Лисичанську залишаються близько 10 відсотків мешканців. "Ми намагаємося переконати людей виїхати. Але дехто просто відмовляється", - пояснив він.

++08.25++

Російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишків на Харківщині, а також проводили розвідку боєм неподалік Рубіжного на Луганщині, але безуспішно, повідомила пресслужба генерального штабу збройних сил України.

++08.10++

На півдні України РФ переформатовує корабельне угруповання, акцентуючи увагу на підводному флоті. "Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Зараз у готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях і 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань - 3 ВДК", - ідеться уповідомленніОперативного командування "Південь" у Facebook.

++07.50++

Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі, попереджають у генеральному штабі збройних сил України.

++07.30++

В адміністрації американського президента Джо Байдена обговорювали можливість затяжного конфлікту з імовірністю глобальних наслідків ще до повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопоставленого співробітника Держдепартаменту США. Аналітики, з якими спілкувалося видання, також зазначили, що - незважаючи на різке збільшення зовнішньої допомоги Києву та високий моральний дух військ - Україна може сподіватися лише на пат на нинішньому етапі війни з Росією через краще озброєння російських військових та їхню велику чисельність, пише видання.

++07.10++

Кількість постраждалих від ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області зросла до 11. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Уточнено інформацію щодо ракетної атаки в Новомосковському районі. За попередньою інформацією, постраждали 11 людей. Один із постраждалих - у важкому стані", - зазначив Резніченко.

++07.00++

Через російську агресію у портах Одеської області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу. Такі дані голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко надав президенту України Володимиру Зеленському на нараді. Український лідер відвідав область із робочою поїздкою. У ході зустрічі уточнили, що внаслідок ракетних ударів РФ загинули 55 жителів регіону, зруйновано низку об'єктів інфраструктури.

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