У ФРН вітають переговори про вступ України та Молдови в ЄС

Старт переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу - це інвестиція в мир і безпеку, але шлях країн до ЄС не буде швидким, вважають німецькі політики.

Переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу - це інвестиції в мир і безпеку, але швидким шлях країн до ЄС не буде. Так у вівторок, 25 червня, німецькі політики прокоментували початок переговорів про розширення ЄС.

"Початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою вселяє надію на те, що успішний процес розширення ЄС буде продовжено", - заявила голова правління Східного комітету німецької економіки (Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft) Катріна Клаас-Мюльгойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser). За її словами, інтеграція нових країн і розширення європейського внутрішнього ринку - це "нагальна потреба для зміцнення німецької та європейської економіки", особливо з огляду на зростання конкуренції з боку країн Далекого Сходу і США.

"Зусилля країн з проведення реформ були винагороджені"

"І Україна, і Молдова старанно працювали і реалізували амбітну програму реформ у важких умовах. Нинішній початок переговорів про вступ заслуговує на це визнання. Але всім зрозуміло: приєднання не відбудеться одразу. На обидві країни чекає ще довгий і важкий шлях", - підкреслила Клаас-Мюльгойзер.

Зусилля обох країн з проведення реформ були винагороджені, погоджується експерт з питань європейської політики парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Томас Гакер (Thomas Hacker). Політик також підкреслює, що вступ до ЄС - це не "автоматичний процес". "Молдова та Україна повинні продовжувати послідовно боротися з корупцією, організованою злочинністю та олігархічними структурами", - підкреслив він.

Депутат Бундестагу і член Комітету у закордонних справах Робін Ваґенер (Robin Wagener) назвав розширення Євросоюзу "геостратегічною інвестицією в мир і безпеку, демократію і права людини".

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Переговори про вступ України та Молдови до ЄС

Переговори про вступ до Європейського Союзу з Україною та Молдовою офіційно стартували 25 червня в Люксембурзі. Їхнім першим етапом стала міжурядова конференція (МУК) сторін.

Після конференції, імовірно, вже в липні, розпочнеться підготовчий процес до основної частини переговорів: скринінг. Це будуть двосторонні зустрічі, під час яких країни представлять рівень наближення свого законодавства до права ЄС за 35 переговорними главами. Скринінг завершиться звітом Єврокомісії про відповідність законодавств України та Молдови праву ЄС за кожною з глав.

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Після скринінгу сторони розпочнуть перший блок переговорів, мета яких полягає в тому, щоб держава-кандидат повністю ухвалило законодавство ЄС і під час вступу забезпечила його абсолютне дотримання. Переговорний процес завершується тільки після закриття всіх переговорних глав, згрупованих у шість тематичних блоків.