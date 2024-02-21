У ФРН викрито відмивання грошей за участі громадян РФ

Прокуратура Берліна повідомила про розкриття російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. Йдеться про десятки мільйонів євро. Обшуки пройшли в ФРН, Латвії й Мальті. У справі 11 обвинувачених.

Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, повідомила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. За даними відомства, може йтися про потоки коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховувалося.

У рамках цього розслідування службовці німецьких слідчих органів обшукали в 58 житлових та комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті - за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.

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У справі 11 обвинувачених у віці від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.

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Відомо, що у Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого - чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Паралельні слідчі дії у Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення у грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).

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