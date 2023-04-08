У ФРН відбулися акції проти постачання зброї Україні

Учасники маршів у Німеччині закликали припинити постачання зброї Україні та розпочати переговори з Росією. Акції пацифістів пройшли приблизно у 70 містах, зокрема Берліні, Бонні та Мюнхені.

У Німеччині в рамках традиційних великодніх маршів за мир кілька тисяч пацифістів у різних містах вийшли на акції із закликами припинити постачання зброї Україні та розпочати "мирні переговори без попередніх умов", повідомляє агентство dpa у суботу, 8 квітня.

За даними організаторів з національного об'єднання антивоєнних організацій та груп Німеччини - Netzwerk Friedenskooperative (NF), акції пройшли приблизно у 70 містах, зокрема Берліні, Бонні та Мюнхені. Організатори стверджують, що у марші у Берліні взяли участь 2000 осіб. Поліція заявила натомість про 1500 учасників.

Акція проти постачання зброї Україні в Берліні Фото: Christian Ditsch/epd-bild/picture alliance

Українці в Берліні виступили проти вимог пацифістів

Водночас у Берліні організація Vitsche, яка об'єднує переважно українців у ФРН, провела біля Бранденбурзьких воріт свою демонстрацію проти вимог великодніх маршів. "Мир - це не просто відсутність відкритих військових дій; окупація - це не мир, а війна проти свободи та самовизначення окупованих; лише свобода від гноблення є справжнім міцним миром", - наголосили організатори акції.

За оцінкою агенції AFP, на демонстрації зібралося кілька сотень людей з українськими прапорами під гаслом "Без свободи немає миру".

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Учасники акцій пацифістів хочуть миру з Росією, а НАТО для них - "агресор"

В інших містах Німеччини організатори великодніх маршів виступали з гаслами та плакатами "Мир, опалення, хліб замість зброї, війни та смерті", "НАТО - агресор. Мир із Росією". "Для нас негайне припинення вогню та початок переговорів є найкращою альтернативою подальшому експорту озброєнь та ескалації аж до обміну ядерними ударами", - заявив співорганізатор акції у Лейпцигу Торстен Шляйп (Torsten Schleip).

"Навіть якщо Україна має право на самооборону, більше важких озброєнь не є рішенням, а підживлює цю війну", - йдеться у зверненні учасників акції в місті Бонн. "Кожен новий день війни означає більше загиблих і поранених. Уряд Німеччини повинен, нарешті, діяти активно і зробити все можливе, щоб домогтися припинення вогню та розпочати переговори для припинення війни в Україні", - заявив Крістіан Ґолла (Kristian Golla) з організації NF.

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У Ганновері, за оцінкою організаторів, у марші взяли участь близько 1200 осіб, кілька сотень вийшли на вулиці у Бремені, Мюнхені, Кельні, Майнці та Лейпцигу, пише dpa. Усього з 6 по 10 квітня заплановано понад подібних 120 акцій.

Акція проти постачання зброї Україні в Мюнхені Фото: ZUMA Wire/IMAGO

Віцеканцлер ФРН: Мир настане, лише коли РФ припинить війну

Торік віцеканцлер ФРН, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) закликав організаторів ходи відійти від пацифістської повістки. "Мир може настати і запанувати, лише коли Путін припинить свою агресивну війну", - наголосив політик.

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"Зрозуміло, хто нападає у цій війні, а хто захищається, перебуваючи в гострій нужді, і кого ми повинні підтримати, у тому числі і зброєю", - казав Габек. На його думку, про пацифізм можна мріяти лише у віддаленій перспективі, а поки що президент Росії Путін загрожує свободі Європи.