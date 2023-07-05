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У ФРН відбули вишкіл уже 5000 українських вояків

Степан Смишляєв
4 год. тому

До кінця поточного року в Німеччині можуть отримати підготовку до 10 тисяч українських військових, кажуть у Бундесвері.

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Український військовий на навчаннях в Німеччині
5 тисяч українських військових пройшли вишкіл у Німеччині від початку російської агресіїФото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Уже 5 000 українських військових пройшли вишкіл у Німеччині з початку російської агресії. Такі цифри озвучив речник Командування спеціальної підготовки Бундесверу в коментарі інформаційному агентству AFP у середу, 5 липня. За його словами, цього року вишкіл на території ФРН можуть відбути ще до 5 000 українських військовослужбовців.

Місія Європейського Союзу, створена з цією метою, має "змогу підготувати до 10 000 українських військових у Німеччині до кінця року", зазначив речник. "Вишколи тісно і дуже гнучко координуються з Україною", - підкреслив він.

Утім, чи справді до кінця року підготовку в ФРН зможуть отримати загалом 10 000 військових з України, залежатиме "від заявленого попиту". За даними Бундесверу, окрім тренувань з використання важкого озброєння, проводять також курси для снайперів або тренінги з лідерства для сержантського складу.

Торік після початку російської агресії проти України німецький уряд вирішив не лише постачати зброю, але й тренувати українських військових. Це було зроблено здебільшого у зв'язку з обіцянкою передати Україні важкі систем озброєння, включаючи, приміром, САУ PzH 2000 або основні бойові танки Leopard, які Україна отримує з цього року.

Так само 2022 року ЄС пообіцяв Києву, що до кінця 2024 року забезпечить підготовку до 30 000 українських військовослужбовців в рамках місії з військового вишколу EUMAM. Крім Німеччини, в місії беруть участь ще 23 європейські країни.

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