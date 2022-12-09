У ФРН розсилають фейкові запрошення воювати за Україну - МЗС

Громадянам Німеччини почали розсилати фейкові листи нібито від імені генконсульства України в Дюссельдорфі з пропозицією долучитися за гроші до іноземного легіону. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 9 грудня.

++13:23++

Суд у Литві позбавив посвідки на проживання Олену Камінскас (Шебунову), яку вважають матір'ю позашлюбних дітей міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Їй також заборонили в'їзд до країни на п'ять років, а в держави Шенгенської зони - на три роки.

У найближчі два тижні буде вирішуватися питання про наявність литовського громадянства у її чоловіка - бізнесмена Адолфаса Камінскаса, повідомляє національна телерадіокомпанія LRT.

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++12:50++

Українська національна компанія "Енергоатом" заявляє, що 8 грудня російські військові увірвалися до приміщення, в якому розташоване управління соціальних програм Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та сильно побили начальника Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова.

"Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку. Крім того, рашисти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку", - ідеться в повідомленні.

"Енергоатом" закликає Міжнародне агентство з атомної енергії провести всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС.

++12:22++

З нагоди міжнародного дня пам'яті жертв геноциду міністерство закордонних справ України закликає світ підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ задля притягнення російського керівництва до відповідальності.

"Триваюча восьмий рік поспіль агресія РФ проти України має чіткі ознаки геноциду. Скоєні російськими окупантами звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі, Херсоні, цілеспрямоване знищення цивільної критичної інфраструктури жахають увесь світ. Злочинний кремлівський режим - сумлінний спадкоємець свого сталінського попередника - так само ставить за мету знищення українців та кримських татар, стирання української етнічної та культурної ідентичності, заперечення багатої історії Української держави та нації, забуття рідної мови", - йдеться в заяві МЗС.

++11:56++

З нагоди міжнародного дня боротьби з корупцією та дня прав людини Великобританія запровадила санкції щодо 30 осіб з 11 країн, яких вона назвала "корумпованими політичними діячами, порушниками прав людини і винуватцями сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом". До британського санкційного списку потрапив російський полковник Раміль Ібатуллін за його роль як командира 90-ї танкової дивізії, повідомляє агентство Reuters.

Тим часом Канада за порушення прав людини наклала санкції на 33 російських чиновників, у тому числі за придушення протестів проти війни в Україні. Від початку війни в санкційному списку Канада опинилися вже 1,5 тисячі громадян і компаній.

++11:28++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував розмову з російським президентом Володимиром Путіним, яка має відбутися у неділю 11 грудня.

Також Ердоган збирається поговорити й з президентом України Володимиром Зеленським щодо "зернової угоди", укладеної між Києвом і Москвою з Організацією Об'єднаних Націй за посередництва Анкари, повідомляє агенція Reuters.

++11:00++

Росія, ймовірно, отримала поповнення запасів дронів-камікадзе з Ірану, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному звіті.

Розвідники роблять такий висновок з повідомлень генерального штабу Збройних сил України про збиття 6 грудня 17 безпілотників, у тому числі 14 іранських "Шахедів", а також про використання Росією 7 грудня наданих Іраном дронів для ударів по Запорізькій та Дніпровській областях. До цього повідомлень про іранські дрони-камікадзе не було протягом трьох тижнів. Це, на думку британської розвідки, свідчить про вичерпання Росією попередніх запасів. Повідомлення про нові удари свідчать, що "РФ відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених безпілотників", ідеться в звіті.

++10:32++

У ФРН від імені консульства України розсилають фейкові "запрошення" воювати

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Зазначені листи є підробкою, наголошують в українському міністерстві закордонних справ. "Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - написав речник міністерства Олег Ніколенко у Facebook.

Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. "Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - додав Ніколенко.

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++10:00++

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП)

Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви (Московського патріархату).

За твердженням СБУ, він здійснював антиукраїнську діяльність. "Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів", - ідеться у повідомленні.

Тим часом управління СБУ в Київській області проводить "контррозвідувальні (безпекові) заходи" на території об'єкту Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) у Борисполі.

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++09:35++

Розкішна яхта російського олігарха Дмитра Мазепіна, яку раніше затримали через санкції Європейського Союзу щодо РФ за війну проти України, зникла з порту італійського острова Сардинія, повідомляє The Guardian.

Востаннє 22-метрову яхту Aldabra, вартість якої оцінюють від 700 тисяч до мільйона євро, бачили там влітку. Її затримали в порту Ольбія у березні. В червні, за кілька годин до того, як власником офіційно визнали Мазепіна, яхта зникла.

Поліція повідомила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, найняла сардинського капітана для переміщення яхти з Італії, доки там доводили ім'я її кінцевого власника. Слідство встановило, що судно робила зупинку в невеликому порту Тунісу, але її поточне місцезнаходження невідоме.

Це перший випадок в Італії, коли росіянину з замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС.

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++09:01++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 8 грудня загинули п'ятеро мирних жителів: троє у Бахмуті, по одному в Торецьку та в Нетайловому. Ще дві людини в області дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

На Херсонщині за добу поранень дістали восьмеро цивільних. Російська армія обстріляла область з мінометів, артилерії, танків і реактивних систем залпового вогню 68 разів. У Херсоні поцілили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та інші будівлі, розповідає Ярослав Янушевич.

На Харківщині з пораненнями внаслідок обстрілів учора госпіталізували трьох людей, один чоловік перебуває у важкому стані. Протягом доби ракетних та артилерійських ударів зазнали Куп'янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони. У Куп'янську горіли складські приміщення продовольчого підприємства, у Безлюдівській громаді пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди, а в Пісочинській громаді ракетні удари пошкодили приватні домоволодіння. Про це пише Олег Синєгубов.

На Миколаївщині артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Під артилерійські удари потрапив і населений пункт та акваторія Очаківської громади, внаслідок чого також був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає, пише Віталій Кім.

На Дніпропетровщині війська РФ з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії обстрілювали Нікопольський район. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів побиті кілька приватних будинків, обірвана лінія електропередач. Люди вціліли, каже Валентин Резніченко.

++08:33++

США підготували військову допомогу Україні на ще 275 мільйонів доларів

США надішлють Україні військову допомогу на ще 275 мільйонів доларів, повідомляє агенція Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

Нова військова допомога США Україні включатиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Нова допомога включатиме: системи протидії безпілотникам, генератори, більше високомобільних військових автомобілів HUMVEE, 80 тисяч боєприпасів для гаубиць, а також боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Публічно про це мають оголосити пізніше сьогодні. Допомогу нададуть з запасів Пентагону, що дозволить швидко направити її Києву.

З новим пакетом загальна сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, перевищить 19,3 мільярда доларів.

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++08:04++

США планують сьогодні оголосити про нові санкції щодо Росії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на представників американської адміністрації. За словами чиновників, обмеження будуть спрямовані насамперед на низку представників російських оборонних компаній, які беруть участь у передачі Росії іранських безпілотників.

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++07:40++

За минулу добу російська армія завдала п'яти ракетних і трьох авіаційних ударів по українській території, а також здійснила 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

ЗСУ відбили 8 грудня атаки військ РФ у районах Білогорівки Луганської області та Кліщіївки і Мар'їнки Донецької. Серед іншого, українські військові вразили за день два російські склади боєприпасів.

++07:20++

"Спорт поза політикою": Кулеба нагадав главі МОК про 184 убитих РФ спортсменів

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вбила 184 українських спортсменів. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на слова президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Бах.

За даними ЗМІ, Бах заявив, що президент Франції Еммануель Макрон наполягає на участі усіх країн, у тому числі й Росії, в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

"Пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що "спорт не повинен бути політизованим" і до спортсменів з України, Росії та Білорусі слід ставитися однаково. Використовувати спорт для відбілювання воєнних злочинів - огидно", - написав Кулеба у Twitter.

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