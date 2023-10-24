У ФРН створюють нову партію. Наскільки це вигідно Кремлю?

Сара Ваґенкнехт розколола лівих, хоче газу і нафти з Росії і спробує привернути виборців проросійської АдН. Розстановка політичних сил у Німеччині може сильно змінитися.

Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), одна з найхаризматичніших політичних постатей у сьогоднішній Німеччині, у минулому - безперечна зірка посткомуністичної Лівої партії (Die Linke), 23 жовтня на пресконференції у Берліні оголосила про вихід з неї та про створення на початку 2024 року нової партії. Це не стало несподіванкою, і соціологи вже встигли з'ясувати, що майбутню партію могли б підтримати понад 20 відсотків виборців. У такому разі вона одразу стала б однією з найбільших у ФРН. Але навіть за меншої підтримки вона має реальні шанси серйозно змінити розстановку політичних сил у сьогоднішній Німеччині.

Перша вождистська партія в сучасній Німеччині

Нова партія, найімовірніше, називатиметься "Союз Сари Ваґенкнехт: за здоровий глузд і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW). Однойменна організація, створена кілька тижнів тому, вже розпочала збір пожертв і підготовку структур на місцях. Поява настільки сильно сфокусованої на фігурі лідера партії - нове явище в політичному житті ФРН.

В основі всіх інших великих німецьких партій досі лежала певна ідеологія: соціал-демократична, християнсько-демократична, ліберальна, "зелена", соціалістична. Щоправда, традиційної ідеології немає у право-популістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Однак і її не можна віднести до партій вождистського типу.

Сара Ваґенкнехт представила команду, з якою створюватиме нову партію Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Партії, що використовують у своїй назві ім'я лідера, найчастіше є популістськими. У таких партій зазвичай немає чіткої соціально-економічної концепції, вони мають еклектичну партійну програму, борються за голоси всіх невдоволених, пропонуючи нібито легкі розв'язання складних проблем, і підкреслено протиставляють себе традиційним партіям та загалом політичній еліті.

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На популістський характер зазвичай вказують і заклики голосувати за такі розпливчасті гасла, як "за справедливість" і тим більше "за здоровий глузд". Чи стане BSW популістською партією, покаже майбутнє. Але в такому разі вона буде лівопопулістською. Водночас у своєму ставленні до проблеми прийому мігрантів вона виявиться доволі близькою якраз до правих популістів з АдН.

Ліва політика з правим ухилом у питаннях міграції

Утім, на брифінгу в Берліні про партійну програму BSW говорили порівняно мало і поки що в загальних рисах. Основний посил 54-річної Сари Ваґенкнехт: те, як давно вже керують Німеччиною, не відповідає побажанням більшості жителів країни, "багато хто перестав довіряти державі і вважає, що жодна з наявних партій більше не представляє їхні інтереси". Це стосується і Лівої партії, звідси і розрив політикині із нею. Ключові гасла засновниці нової партії: "здоровий глузд в економіці", "соціальна справедливість" і "мир".

Сара Ваґенкнехт розкритикувала санкції ЄС проти Росії, які позбавили Німеччину дешевих газу і нафти, хоча, за її словами, постачання російських енергоносіїв продовжуються за вищими цінами у вигляді дизпалива з Індії або російського скрапленого газу через СПГ-термінал у Бельгії. Дорожнеча енергії, наголосила засновниця BSW, посилює небезпеку втрати промислових потужностей і їх перенесення за кордон.

Фото з архіву: у березні 2004 року Сара Ваґенкнехт, голова Комуністичної платформи в партії PDS (перейменованої пізніше на Die Linke), представляє на книжковому ярмарку в Лейпцигу дві свої книжки: про капіталізм і про президента Венесуели Уго Чавеса Фото: Jens Kalaene/ZB/picture-alliance

Вона закликала припинити "сліпий екоактивізм, який не має плану", і засудила нерегульовану міграцію, яка, зокрема, загострює проблеми в школах, особливо в бідних районах. Сектор Гази вона назвала "багаторічною в'язницею просто неба", але Ізраїль, за її словами, має, звісно ж, право захищатися від нападів терористів ХАМАСу.

Тож гранично стисло програму партії Сари Ваґенкнехт можна, мабуть, звести до такої формули: класична ліва політика в інтересах переважно незаможних верств населення в поєднанні з жорстким правим підходом до міграції та критичним переглядом екологічного порядку денного. Як конкретно BSW має намір втілювати в життя свої програмні установки, засновниця нової партії та її соратники на пресконференції не пояснили, але це і не входило в завдання цього заходу.

BSW за мир з Росією і проти поставок зброї Україні

Однак є досить чітке уявлення про те, що Сара Ваґенкнехт розуміє під словом "мир" або під "боротьбою за мир" у випадку війни Росії проти України. Засновниця BSW вимагає припинити постачати зброю Україні і тим самим змусити її "зупинити кровопролиття", погодившись на мирні переговори з Росією. Й це попри те, що РФ продовжує окупувати значну частину української території.

На мітингу в Берліні 25 лютого 2023 року Сара Ваґенкнехт виступає під гаслом "Дипломатія замість постачання зброї" Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

Про те, що подібні гасла активно підтримує частина німецького суспільства, свідчить неабиякий успіх "Маніфесту за мир", опублікованого 10 лютого Сарою Ваґенкнехт разом із легендарною німецькою феміністкою і журналісткою Алісою Шварцер (Alice Schwarzer).

Документ підписали десятки діячів культури і в стислі терміни підтримали своїми підписами на платформі Change.org понад 800 тисяч жителів країни. Однак його розкритикували німецькі ЗМІ. Потім відбувся багатотисячний мітинг під назвою "Повстання за мир", організований у самому центрі Берліна 25 лютого, наступного дня після першої річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Тож створення партії Сари Ваґенкнехт, вочевидь, повністю відповідає інтересам Кремля: вона в жорсткій опозиції до нинішнього уряду ФРН, вона проти постачань зброї Україні, під гаслом пацифізму - фактично проросійський курс, який до того ж має давні корені в традиційному для лівих антиамериканізмі, вона проти розміщення солдатів Бундесверу поблизу кордонів Росії, проти санкцій ЄС щодо РФ та за поновлення імпорту російських енергоносіїв.

Чи підуть до Сари Ваґенкнехт виборці АдН?

Щоправда, своїми планами Сара Ваґенкнехт, до якої вже приєдналися дев'ять депутатів Бундестагу від Лівої партії, фактично знищує цю партію, яка і так сильно втрачала популярність останнім часом. Але ж вона традиційно стояла на проросійських позиціях, завжди виступала проти НАТО, наполегливо підтримувала "Північний потік-2". Однак BSW, дотримуючись схожих позицій, цілком зможе не просто замінити Die Linke, а й почати відігравати набагато важливішу роль.

Проблема, однак, у тому, що Сара Ваґенкнехт, й вона прямо про це сказала, буде цілеспрямовано боротися за голоси виборців АдН. А це зараз - головна проросійська партія в Німеччині, яка неодноразово доводила Москві своїми заявами і діями, що на неї та її депутатів можна покластися.

Сара Ваґенкнехт у Бундестазі. На задньому плані - лідерка АдН Алісе Вайдель Фото: Annegret Hilse /Sven Simon/IMAGO

Якщо BSW вдасться перетягнути на свій бік значну частину протестного електорату, у перевіреного німецького партнера Кремля АдН послабляться позиції - можливо, навіть істотно. І Москві доведеться витрачати час і різноманітні зусилля для налагодження зв'язків із новою партією, яка ще має довести свою корисність.

Утім, не виключено й інший варіант, найсприятливіший для Кремля: якщо німецькі виборці наступного року на трьох земельних (регіональних) виборах у Східній Німеччині, де традиційно особливо активно підтримують правих і лівих популістів, а потім на виборах до Бундестагу восени 2025 року забезпечать сильні позиції одночасно й АдН, і новій партії BSW, Москва отримає в Німеччині одразу дві впливові проросійські сили.