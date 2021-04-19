 У ФРН школярі менше навчаються під час локдауну - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2021

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У ФРН школярі менше навчаються під час локдауну - опитування

Майже чверть школярів навчалися не більше двох годин на день під час локдауну у Німеччині, розповіли їхні батьки, які взяли участь в опитуванні ifo.

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Під час локдауну в Німеччині на початку цього року німецькі школярі приділяли навчанню у середньому 4,3 години на день - на три години менше, ніж під час звичайних шкільних днів, а 23 відсотки з них навчалися не більше двох годин на день.

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При цьому 4,6 години на день діти шкільного віку проводили вдома перед телевізором, за комп'ютерними іграми чи зі своїми смартфонами. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом ifo серед 2122 батьків, опубліковані у вівторок, 20 квітня.

Більшість опитаних батьків - 56 відсотків - переконана, що на домашньому навчанні діти здобувають менше знань, ніж безпосередньо у школі. Водночас 22 відсотки батьків вважають навпаки.

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Як зазначив глава центру економіки освіти ifo Людґер Вессман (Ludger Wößmann), пов'язана з коронавірусом криза спричиняє "колосальну шкоду освіті та соціальним навичкам багатьох дітей". Для половини дітей локдаун і дистанційне навчання також є серйозним навантаженням на психіку, зазначається у дослідженні.

Так, третина батьків зауважили, що під час пандемії COVID-19, зокрема через зменшення фізичної активності, їхні діти набрали вагу. А 76 відсотків опитаних батьків помітили, як важко їхні діти переносили неможливість зустрічатись з друзями та проводити з ними вільний час.

При цьому серед позитивних ефектів віддалених занять батьки назвали зростання самостійності у навчанні і уміння поводитися з цифровими технологіями.

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