У ФРН просили притулку близько 3500 росіян призовного віку

У переважній більшості випадків росіяни, які просили притулку у ФРН, не мали на нього права через Дублінську угоду. Притулок отримали лише 90 людей.

У Німеччині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну попросили політичного притулку близько 3500 росіян призовного віку, повідомили в п'ятницю, 22 вересня, видання медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) із посиланням на дані міністерства внутрішніх справ ФРН.

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Згідно з відповіддю міністерства на парламентський запит депутата Бундестагу від Лівої партії Клари Бюнгер (Clara Bünger), наразі Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) ухвалило рішення стосовно більш ніж 1500 клопотань ухилянтів, задовольнивши 90 із них. Бюнгер назвала це "гротескно низькою цифрою".

Водночас близько 1100 прохань відхилили на підставі Дублінської угоди, яка зобов'язує мігрантів подавати прохання про притулок у тій країні, де вони вперше перетнули кордон ЄС.

Правозахисники називають отримання притулку дуже складною процедурою

Правозахисники, які займаються допомогою росіянам, що виїхали з країни через мобілізацію, неодноразово наголошували, що хоча формально відмова воювати належить до приводів, з огляду на які можна подати прохання на притулок у Німеччині, ця процедура дуже важка, а кількість позитивних рішень мізерна.

У липні близько 70 європейських, міжнародних і російських правозахисних та антивоєнних організацій звернулися до Європейського парламенту із закликом виробити "єдиний підхід до надання міжнародного захисту" росіянам, які відмовляються воювати.