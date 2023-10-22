У ФРН масові пропалестинські акції, у Берліні - заборонили

Як і по всьому світу, в суботу в ФРН тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку палестинців, що опинилися в пастці в Газі після контрударів Ізраїлю.

У низці міст Німеччини у суботу, 21 жовтня, в умовах посиленої присутності поліції пройшли демонстрації на підтримку цивільних у Газі.

Поліція повідомляє, що пропалестинські демонстрації відбулися в Кельні, Франкфурті, Ганновері, Карлсруе, Мюнстері, Білефельді та Штутгарті. Найбільша, схоже, відбулася в західнонімецькому місті Дюссельдорф, де, за оцінками, близько семи тисяч людей пройшли маршем під гаслом "За мир, справедливість і людську гідність у Палестині".

Поліція кількох міст повідомила, що на заходи прийшло набагато більше людей, ніж очікували організатори, але заходи пройшли загалом мирно.

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У Мюнстері близько тисячі людей взяли участь у пропалестинському марші. Ще 700 зібралися на те, що було названо "альянсом дій проти будь-якого антисемітизму".

Тим часом у Берліні заборонили проведення пропалестинської акції, запланованої на неділю, 21 жовтня, передає dpa. Марш, який мав відбутися в центрі німецької столиці, був скасований поліцією, яка послалася на "безпосередню небезпеку" підбурювання, антисемітських гасел і насильства або їх прославлення під час заходу.

Незважаючи на такі заборони, деякі пропалестинські демонстранти все одно вийшли на вулиці Берліна, що спричинило сутички з поліцією та арешти.

Акції на підтримку Палестини пройшли вже у різних країнах. Зокрема, у Великобританії близько 100 тисяч людей в суботу приєдналися до демонстрації в центрі Лондона.

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У Берліні пройде мітинг на підтримку Ізраїлю

Тим часом у Берліні на 22 жовтня запланована масова акція проти антисемітизму та на знак солідарності з Ізраїлем, пише dpa.

Як очікують організатори, подія збере близько 10 тисяч учасників біля Бранденбурзьких воріт.

"Безпека Ізраїлю - це не тільки державний інтерес Німеччини, захист існування Ізраїлю - це також справа німецького громадянського суспільства у всій його широті", - заявив у п'ятницю, 20 жовтня президент Німецько-ізраїльського товариства Фолькер Бек (Volker Beck).

На початку мітингу, як очікується, виступить президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Також на мітингу промови виголосять посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор, представники різних релігійних конфесій, Федерації німецької промисловості та Федерації профспілок Німеччини.

Також очікуються виступи родичів заручників радикального палестинського угруповання ХАМАС, яке в США, ЄС та Ізраїлі визнане терористичним. На події прочитають традиційну єврейську молитву за померлими - жертвами терористичної атаки на Ізраїль з боку ХАМАСу.

Очікується, що у заході візьмуть участь представники всіх основних політичних партій Німеччини, за винятком ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD).

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ХАМАС розпочав терористичні атаки на Ізраїль 7 жовтня, в результаті яких загинуло понад 1400 ізраїльських цивільних осіб, а близько 200 осіб були взяті в заручники бойовиками угруповання.

Прагнучи ліквідувати ХАМАС, ізраїльський уряд запровадив повну блокаду Гази. Облога призвела до гуманітарної кризи серед 2,2 мільйона жителів Гази. За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, в результаті ізраїльських авіаударів по об'єктах ХАМАС в Секторі Гази за останні тижні загинуло понад 4 тисячі палестинців.