У ФРН профспілки домовилися про доплати 5000 транспортників

Профспілка Verdi повідомила про досягнення домовленості з роботодавцями щодо доплат близько п'ятьом тисячам працівників залізниці.

Після низки попереджувальних страйків працівників автобусів та потягів у низці федеральних землях Німеччини профспілки повідомили про досягнення домовленості щодо додаткових виплат близько п'яти тисячам працівників залізничного транспорту.

Як повідомила в понеділок, 8 травня, профспілка Verdi, згідно з домовленостями, спочатку працівники отримають неоподатковувану одноразову виплату в розмірі 1500 євро в червні і ще по 300 євро щомісяця, починаючи з жовтня. Термін дії угоди становитиме 18 місяців.

Профспілка досягла угоди з роботодавцями на минулих вихідних. "У нижчій та середній групах оплати праці це означає підвищення від 9,3 до 13 відсотків, що є вкрай необхідним полегшенням з огляду на високу інфляцію", - оголосив учасник переговорів від Verdi Фолькер Нюссе (Volker Nüsse), цитує агенція dpa.

Востаннє профспілка організовувала попереджувальні страйки на кількох транспортних підприємствах у різних федеральних землях близько тижня тому. Найбільше від страйків потерпали пасажири автобусів та потягів місцевої системи громадського транспорту (ÖPNV).

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Однак досягнутий компроміс щодо заробітної плати не має жодного відношення до переговорів щодо підвищення оплати праці між профспілкою залізничників і транспортників (EVG) та близько 50 залізничними компаніями Німеччини. Лише в Deutsche Bahn профспілка веде переговори від імені близько 180 тисяч працівників й погрожує подальшими попереджувальними страйками.