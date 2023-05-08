У ФРН профспілки домовилися про доплати 5000 транспортників

Як повідомила в понеділок, 8 травня, профспілка Verdi, згідно з домовленостями, спочатку працівники отримають неоподатковувану одноразову виплату в розмірі 1500 євро в червні і ще по 300 євро щомісяця, починаючи з жовтня. Термін дії угоди становитиме 18 місяців.
Профспілка досягла угоди з роботодавцями на минулих вихідних. "У нижчій та середній групах оплати праці це означає підвищення від 9,3 до 13 відсотків, що є вкрай необхідним полегшенням з огляду на високу інфляцію", - оголосив учасник переговорів від Verdi Фолькер Нюссе (Volker Nüsse), цитує агенція dpa.
Востаннє профспілка організовувала попереджувальні страйки на кількох транспортних підприємствах у різних федеральних землях близько тижня тому. Найбільше від страйків потерпали пасажири автобусів та потягів місцевої системи громадського транспорту (ÖPNV).
Однак досягнутий компроміс щодо заробітної плати не має жодного відношення до переговорів щодо підвищення оплати праці між профспілкою залізничників і транспортників (EVG) та близько 50 залізничними компаніями Німеччини. Лише в Deutsche Bahn профспілка веде переговори від імені близько 180 тисяч працівників й погрожує подальшими попереджувальними страйками.
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