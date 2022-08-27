У ФРН допомагатимуть компаніям із високим енергоспоживанням

Термін подання заявок на держсубсидії для компаній із високим енергоспоживанням продовжено до 30 вересня, повідомили у міністерстві економіки ФРН. Запити отримали від 211 компаній.

Міністерство ФРН у справах економіки та захисту клімату (BMWK) корегує умови виділення пакета допомоги загальним обсягом п'ять мільярдів євро для компаній з високим енергоспоживанням. Термін подачі заявок на отримання підтримки для промислового сектора подовжили на один місяць - до 30 вересня 2022 року, повідомили у суботу, 27 серпня, у BMWK.

Субсидію, одноразовий обсяг якої може досягати 50 мільйонів євро, призначили для покриття збільшених витрат на природний газ та електроенергію. Крім того, внесуть низку покращень та коригувань у реалізацію програми. Зрештою, міністерство працює над продовженням її термінів, що реалізують на другому етапі імплементації. Із цього приводу міністерство підтримує діалог з Єврокомісією (ЄК). Так, впровадять керівні принципи ЄК щодо стимулювання економії.

З часу запуску програми для участі у ній вже реєструвалися дві тисячі підприємств. Понад тисячу заявок на надання субсидій отримали від 211 компаній. На початку серпня вже виплатили перший транш. Заявки розподілені майже серед всіх федеральних земель, особливу увагу приділяють Баден-Вюртембергу, Північному Рейну-Вестфалії та Баварії. Близько трьох чвертей компаній, які звернулися по допомогу, - малі та середні підприємства.

Лідер опозиції ФРН закликав допомогти найменш забезпеченим сім'ям

Голова найбільшої німецької опозиційної партії Німеччини - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) раніше закликав зробити чіткий акцент на допомозі малозабезпеченим сім'ям у заходах, що плануються владою для пом'якшення навантаження на населення і бізнес під час газової кризи.

"Просто неправильно, що люди з високими доходами отримають 300 євро на енергоносії. По 1000 євро на енергію для третини громадян з найнижчими доходами мало б більше сенсу, ніж 300 євро для всіх", - заявив він в інтерв'ю виданню Focus Online.

Водночас Мерц висловив подив через плани надання фінансової допомоги лише великим компаніям і закликав виробити чіткі критерії у зв'язку з цим.

"Але факт полягає і в тому, що держава не може допомогти кожному", - наголосив лідер християнських демократів. Крім того, політик припустив, що не всі компанії зможуть впоратися із нинішньою газовою кризою.

"А ми не можемо пообіцяти, що все буде погашено із федерального бюджету", - додав він.

Берлін вживає екстрених заходів

На тлі війни РФ в Україні в Німеччині є побоювання щодо можливості повної зупинки постачання газу в майбутній зимовий сезон. Російський "Газпром" в односторонньому порядку вже суттєво скоротив постачання газу "Північним потоком". Берлін вживає термінових заходів для поповнення запасів газу, переорієнтації газового імпорту та будує термінали щодо прийому зрідженого природного газу, що закуповується у третіх країнах.