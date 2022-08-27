  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
BdT Deutschland Gelsenkirchen - BP Raffinerie in Gelsenkirchen Horst und Scholve
Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

У ФРН допомагатимуть компаніям із високим енергоспоживанням

Катерина Вєнкіна | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Термін подання заявок на держсубсидії для компаній із високим енергоспоживанням продовжено до 30 вересня, повідомили у міністерстві економіки ФРН. Запити отримали від 211 компаній.

https://www.dw.com/uk/u-frn-posilili-dopomogu-kompaniam-iz-visokim-energospozivannam/a-62952159

Міністерство ФРН у справах економіки та захисту клімату (BMWK) корегує умови виділення пакета допомоги загальним обсягом п'ять мільярдів євро для компаній з високим енергоспоживанням. Термін подачі заявок на отримання підтримки для промислового сектора подовжили на один місяць - до 30 вересня 2022 року, повідомили у суботу, 27 серпня, у BMWK.

Субсидію, одноразовий обсяг якої може досягати 50 мільйонів євро, призначили для покриття збільшених витрат на природний газ та електроенергію. Крім того, внесуть низку покращень та коригувань у реалізацію програми. Зрештою, міністерство працює над продовженням її термінів, що реалізують на другому етапі імплементації. Із цього приводу міністерство підтримує діалог з Єврокомісією (ЄК). Так, впровадять керівні принципи ЄК щодо стимулювання економії.

З часу запуску програми для участі у ній вже реєструвалися дві тисячі підприємств. Понад тисячу заявок на надання субсидій отримали від 211 компаній. На початку серпня вже виплатили перший транш. Заявки розподілені майже серед всіх федеральних земель, особливу увагу приділяють Баден-Вюртембергу, Північному Рейну-Вестфалії та Баварії. Близько трьох чвертей компаній, які звернулися по допомогу, - малі та середні підприємства.

Лідер опозиції ФРН закликав допомогти найменш забезпеченим сім'ям

Голова найбільшої німецької опозиційної партії Німеччини - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) раніше закликав зробити чіткий акцент на допомозі малозабезпеченим сім'ям у заходах, що плануються владою для пом'якшення навантаження на населення і бізнес під час газової кризи.

"Просто неправильно, що люди з високими доходами отримають 300 євро на енергоносії. По 1000 євро на енергію для третини громадян з найнижчими доходами мало б більше сенсу, ніж 300 євро для всіх", - заявив він в інтерв'ю виданню Focus Online.

Водночас Мерц висловив подив через плани надання фінансової допомоги лише великим компаніям і закликав виробити чіткі критерії у зв'язку з цим.

"Але факт полягає і в тому, що держава не може допомогти кожному", - наголосив лідер християнських демократів. Крім того, політик припустив, що не всі компанії зможуть впоратися із нинішньою газовою кризою. 

"А ми не можемо пообіцяти, що все буде погашено із федерального бюджету", - додав він.

Берлін вживає екстрених заходів

На тлі війни РФ в Україні в Німеччині є побоювання щодо можливості повної зупинки постачання газу в майбутній зимовий сезон. Російський "Газпром" в односторонньому порядку вже суттєво скоротив постачання газу "Північним потоком". Берлін вживає термінових заходів для поповнення запасів газу, переорієнтації газового імпорту та будує термінали щодо прийому зрідженого природного газу, що закуповується у третіх країнах.

Німецькі ноу-хау замість російського газу

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Поховання загиблих військових у Дніпрі (архівне фото)

Україна повернула з Маріуполя 428 тіл загиблих військових

Конфлікти
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Франкфурт-на-Майні

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Економіка
5 год. тому
Зруйнований житловий будинок у Бородянці під Києвом

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Наймасштабніші удари Росії по цивільних цілях в Україні

Конфлікти
26 серпня 2022 р.
13 фото
Волонтерки "Кухарської сотні Приірпіння" готують їжу для військових

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Їжа на фронт: як українських воїнів годують волонтери

Суспільство
26 серпня 2022 р.
Український військовий на Донбасі, липень 2022 року

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Армія РФ "у шоці", а Україні потрібна зброя - експерти

Конфлікти
26 серпня 2022 р.
Демонстранти у Багдаді палять прапор США, вересень 2016 року

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Як Кремль перемагає у інформаційній війні на Близькому Сході

Політика
26 серпня 2022 р.
На початку 2022 року в Україні було 21090 захисних споруд цивільного захисту

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Укриття: чи можна покращити ситуацію ще під час війни?

Політика
26 серпня 2022 р.
На головну сторінку