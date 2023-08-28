У ФРН погодили забезпечення базових потреб дітей

Уряд ФРН спрямує у 2025 році 2,4 млрд євро на виплати сім'ям з дітьми, у наступні роки загальна сума може зрости. Нова концепція виплат спрямована на боротьбу із дитячою бідністю.

Правляча коаліція у ФРН погодила основні положення майбутньої програми забезпечення базових потреб дітей, спрямованої на боротьбу з дитячою бідністю. У 2025 році на ці цілі буде виділено 2,4 мільярда євро, наступними роками цю суму планується підвищувати. Принципової угоди з цього питання досягли у понеділок, 28 серпня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністерка у справах сім'ї Ліза Паус (Lisa Paus) та міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner), які відповідно представляють коаліцію Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу 90/Зелених" та Вільної демократичної партії (ВДП).

Партнери по коаліції протягом кількох місяців сперечалися щодо розміру майбутніх виплат на базові потреби дітей. Ліза Паус спершу оцінювала щорічну потребу у таких виплатах на рівні 7-12 мільярдів євро. На пресконференції за підсумками домовленості у Берліні вона заявила, що сім'ї, які перебувають під загрозою бідності, тепер отримуватимуть швидку допомогу від держави. Таких сімей у ФРН, за даними уряду, близько 5,6 мільйона.

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Згідно з представленою програмою, нова допомога включатиме гарантовану суму (зараз - дитяча допомога), яку виплачуватимуть усім дітям, незалежно від доходів батьків, а також надбавку, яку розраховуватимуть, виходячи з віку дітей та доходів сім'ї.

За планом Паус, до 2028 року витрати на базові потреби дітей зростуть до 6 мільярдів євро. Лінднер своєю чергою розраховує, що найближчими роками кількість претендентів на такі виплати скоротиться. Частиною домовленості є відмова Паус від подальшої протидії планам мінекономіки виділити мільярдні суми на податкові пільги для бізнесу.

Нова допомога передбачає перерахунок так званого соціокультурного прожиткового мінімуму, залежно від цього показника розраховуватиметься розмір виплат. "Це означає, що потреби дітей будуть адаптовані до нинішніх життєвих реалій", - наголошується в урядовому документі.