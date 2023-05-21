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Вілли у місті Бад Зульца (архівне фото)
Вілли у місті Бад Зульца (архівне фото)Фото: arkivi/picture alliance
СуспільствоНімеччина

У ФРН планують забудувати територію колишнього концтабору

Євген Жуков | Роман Губа
2 год. тому

Інвестор із Тюрингії подав заявку на будівництво котеджів на місці колишнього концтабору. Відомство з охорони пам'яток не має принципових заперечень, але вважає, що при цьому слід дотримуватись певних умов.

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На території колишнього концентраційного табору у курортному місті Бад-Зульца у Тюрингії планують звести квартал індивідуальних житлових будинків. Місцевий інвестор подав попередній запит на забудову, повідомляє в неділю, 21 травня, інформагентство epd.

У земельному відомстві з охорони пам'яток цю інформацію підтвердили, але уточнили, що вбачають за необзідне провести консультації, проте не мають жодних принципових заперечень проти повторного використання колишніх місць злочинів націонал-соціалістів.

Водночас глава відомства Свен Остріц (Sven Ostritz) заявив, що до подібних будівельних проєктів мають застосовуватися "високі етичні стандарти". Повторно використовувати ці об'єкти можливо, але при цьому слід брати до уваги особливості пам'ятника, зазначив він. Так, з точки зору Остріца, після перебудови не повинні бути усунені пам'ятки часу, що збереглися в конструкції, такі як підвальні камери для ув'язнених і залишки таборової огорожі.

Як концентраційний табір у Бад-Зульці в 1933-1937 роках використовувалася територія колишнього готелю Zum Імовірно, 13 квітня 1945 року будівля була підпалена і згоріла, а після війни відновлена. Останнім часом будинок пустував. У пам'ять про використання споруди як концтабору поруч встановлено пам'ятний камінь.

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