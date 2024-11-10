У ФРН ліві визначилися із лідерами на виборах у Бундестаг

На дострокових виборах до Бундестагу партійний список лівих очолять лідери партії Ян ван Акен та Гайді Райхіннек. Нинішні часи вимагають присутності у Німеччині сильних лівих, наголосили вони.

Ліва партія Німеччини у неділю, 10 листопада, оголосила, що її список на майбутніх виборах до Бундестагу очолять Ян ван Акен (Jan van Aken) і Гайді Райхіннек (Heidi Reichinnek). Ван Акен з жовтня є співголовою Лівої партії, а Райхіннек - співголовою групи "Ліві" у Бундестазі.

"Нинішні часи вимагають присутності в Німеччині лівих, сильних лівих. У майбутній передвиборній кампанії йтиметься лише про одне - "ми внизу проти тих, хто там нагорі", - заявив ван Акен.

Зі свого боку Райхіннек подякувала за надану їй довіру та пообіцяла у будь-якому разі виправдати її.

Опитування: Ліва партія не проходить у Бундестаг

За даними політичного барометра суспільно-правового мовника ZDF, оприлюдненими 8 листопада, невдовзі після розпаду "світлофорної" коаліції у Німеччині, Ліва партія на майбутніх виборах у Бундестаг може розраховувати на чотири відсотки, тобто не подолає п'ятивідсотковий прохідний бар'єр. Підтримка "Лівих" суттєво впала після того, як минулого року одна з її лідерів, Сара Ваґенкнехт , пішла з партії, щоб заснувати нову політсилу.

Найвищий рейтинг, за даними ZDF, наразі має союз консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС) - 33 відсотки, на другому місці - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" - 18 відсотків, на третьому - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) - 16 відсотків.

"Зелені" можуть набрати 12 відсотків голосів виборців, лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" - шість відсотків. Вільна демократична партія (ВДП), більшість членів якої вийшли з уряду Шольца, набирає три відсотки і також попередньо не проходить в парламент.