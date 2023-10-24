У ФРН другий день поспіль "мінують" школи

Другий день поспіль у німецьких школах скасовують заняття через неправдиві повідомлення про загрози вибухів. Автори розсилки невідомі, триває розслідування.

У кількох містах Німеччини у вівторок, 24 жовтня, шкільні заняття знову скасували через анонімні повідомлення про погрози вибухів. За заявами поліції, у всіх випадках тривога виявилася помилковою. Щодо невідомих авторів розсилок розпочато розслідування.

Повідомлення надходили до шкіл Байройта і Регенсбурга (Баварія), Менхенгладбаха (Північний Рейн-Вестфалія) і Пульсниця (Саксонія). У Тюрінгії, крім трьох шкіл, повідомлення отримали три радіостанції. За заявами поліції, проведені перевірки, небезпечних предметів ніде не знайдено.

Неправдиві повідомлення про загрози вибухів у школах почали з'являтися по всій Німеччині напередодні. 23 жовтня заняття зірвалися щонайменше в 11 школах у різних федеральних землях. Поліція провела кілька великих евакуацій і перевірок будівель, проте вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

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Масово "мінують" також медіакомпанії, посольства та вокзали

24 жовтня у Берліні правоохоронці розслідують обставини кількох повідомлень про замінування не тільки шкіл, а й посольств, медіакомпаній, а також центрального вокзалу.

Як повідомили у поліції Берліна, на головному вокзалі посилили патрулювання та перевірили дані про рівень небезпеки. Загроз для подорожувальників не виявили, наголосили в столичній поліції. Щодо ймовірного мінування інших об'єктів у Берліні деталі не розголошували.

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Неправдиве повідомлення про закладену бомбу напередодні надійшло до штаб-квартири суспільно-правової телекомпанії ZDF у Майнці. Свої робочі місця тимчасово змушені були покинути кілька сотень працівників компанії.