У ФРН анонсували створення німецько-української мережі ВНЗ

З 2025 року має запрацювати Німецько-українська мережа закладів вищої освіти. Відповідну двосторонню угоду підписано в Києві у межах візиту німецької міністерки. На п'ятирічний проєкт виділять 24 мільйони євро.

Україна й Німеччина підписали двосторонню угоду, що передбачає, серед іншого, створення з наступного року Німецько-української мережі закладів вищої освіти. Свої підписи під документом поставили в вівторок, 22 жовтня, міністерка освіти й наукових досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка перебуває з візитом у Києві, а також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні.

Власне, йдеться про двосторонню Угоду з науково-технологічної співпраці. "Починаючи з наступного року ми надаємо підтримку у створенні Німецько-української мережі закладів вищої освіти. Ми хочемо зробити Україну сильним партнером у сфері освіти і науки в Європі", - наводить слова німецької урядовиці сайт диппредставництва.

Планується, що нова мережа буде створена з липня 2025 року і до 2029 року на цей проєкт буде виділено 24 мільйони євро. "В рамках мережі вищих навчальних закладів німецькі й українські ВНЗ можуть співпрацювати між собою. Спектр пропозицій широкий - від цифровізованих форм навчання до спільних навчальних програм за окремими спеціальностями", - йдеться у повідомленні.

Штарк-Ватцінґер наголосила на подальшій підтримці України Німеччиною

На думку Штарк-Ватцінґер, "для відновлення країни будуть потрібні видатні, добре скооперовані науковиці і науковці та освітні перспективи для людей в Україні". "У цьому ми надаємо Україні підтримку. І цю підтримку ми продовжимо посилювати. За допомогою німецько-українських центрів передових досліджень та нового конкурсу на виділення коштів "Наукові дослідження задля відновлення" ми зміцнюємо наукові потенціали і науково-дослідницьку співпрацю", - додала вона.

Крім того, Штарк-Ватцінґер констатувала: "Німеччина непохитно стоїть на боці України - політично, військово і фінансово". За її словами, уряд ФРН дав це зрозуміти з самого початку повномасштабного російського вторгнення. "І це триватиме стільки, скільки буде потрібно", - додала вона, цитує інформагенція dpa.

Нинішній візит Штарк-Ватцінґер - друга її поїздка до Києва після російського вторгнення в лютому 2022 року. Цього разу вона прибула до Києва не сама, а в супроводі високопоставленої делегації німецьких науковців і посадовців, уточнює dpa.