У Франції жертвами COVID-19 стали понад 14 тисяч людей
За останні 24 години лише в лікарнях Франції від COVID-19 померли 315 осіб. Загальна кількість жертв хвороби наближається до позначки 14,4 тисячі, повідомили в міністерстві охорони здоров'я Франції.
У Франції діють жорсткі обмеження з метою зупинити подальше поширення коронавірусу
З початку березня в лікарнях, будинках для людей похилого віку та центрах догляду за хворими у Франції від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 померли 14393 особи. Такі дані оприлюднило в неділю, 12 квітня міністерство охорони здоров'я країни.
Відповідно до офіційної інформації, впродовж останніх 24 годин лише в лікарнях жертвами COVID-19 стали 315 осіб, що трохи менше, ніж днем раніше. Так само вже четвертий день поспіль незначно скорочується кількість людей, котрі через COVID-19 опинилися у відділеннях інтенсивної терапії, йдеться в повідомленні.
"Ці дані підтверджують, що епідемія в нашій країні досить інтенсивна й надалі спричиняє багато страждань", - зазначається в заяві пресслужби МОЗ Франції, цитує агенція новин dpa. Однак радикальні заходи задля стримування подальшого поширення епідемії починають давати ефект, переконані в відомстві.
У Франції тільки в центрах догляду за хворими та людьми з інвалідністю й в будинках для людей похилого віку нарахували не менше 5140 випадків смерті від COVID-19, що становить більше третини числа жертв цієї хвороби в країні. За даними влади, 24 відсотки пацієнтів у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, у віці до 60 років. З початку епідемії близько 27,2 тисячі осіб виписали з лікарень, а ще десятки тисяч змогли одужати без госпіталізації.
Тим часом за даними університету Джонса Хопкінса, котрий веде статистику хворих на коронавірус, у Франції зафіксовано станом на вечір 12 квітня 113,6 тисячі випадків зараження. Тепер Франція посідає четверте місце в світі за кількість офіційно підтверджених випадків інфікування коронавірусом після США, Іспанії та Італії.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук