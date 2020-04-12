У Франції жертвами COVID-19 стали понад 14 тисяч людей

З початку березня в лікарнях, будинках для людей похилого віку та центрах догляду за хворими у Франції від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 померли 14393 особи. Такі дані оприлюднило в неділю, 12 квітня міністерство охорони здоров'я країни.

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Відповідно до офіційної інформації, впродовж останніх 24 годин лише в лікарнях жертвами COVID-19 стали 315 осіб, що трохи менше, ніж днем ​​раніше. Так само вже четвертий день поспіль незначно скорочується кількість людей, котрі через COVID-19 опинилися у відділеннях інтенсивної терапії, йдеться в повідомленні.

"Ці дані підтверджують, що епідемія в нашій країні досить інтенсивна й надалі спричиняє багато страждань", - зазначається в заяві пресслужби МОЗ Франції, цитує агенція новин dpa. Однак радикальні заходи задля стримування подальшого поширення епідемії починають давати ефект, переконані в відомстві.

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У Франції тільки в центрах догляду за хворими та людьми з інвалідністю й в будинках для людей похилого віку нарахували не менше 5140 випадків смерті від COVID-19, що становить більше третини числа жертв цієї хвороби в країні. За даними влади, 24 відсотки пацієнтів у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, у віці до 60 років. З початку епідемії близько 27,2 тисячі осіб виписали з лікарень, а ще десятки тисяч змогли одужати без госпіталізації.

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Тим часом за даними університету Джонса Хопкінса, котрий веде статистику хворих на коронавірус, у Франції зафіксовано станом на вечір 12 квітня 113,6 тисячі випадків зараження. Тепер Франція посідає четверте місце в світі за кількість офіційно підтверджених випадків інфікування коронавірусом після США, Іспанії та Італії.