 У Франції заборонили знищення курчат-самців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Франції заборонили знищення курчат-самців

Виробникам яєць у Франції до 2023 року треба запровадити технологію для визначення статі ембріона яйця.

Deutschland Männliche Küken

У Франції заборонили знищення курчат-самців відразу після їх появи з яєць. Як повідомляє AFP у понеділок, 7 лютого, відповідний декрет опублікований в урядовому бюлетені напередодні. Інкубатори мають протягом року запровадити використання техніки для визначення статі ембріона в яйці для подальшого його відсортовування.

Читайте також: Зворотній бік промислового виробництва яєць

До цього часу у Франції щороку відбраковували до 50 мільйонів курчат-самців, у ЄС ця цифра сягає 300 мільйонів. Курчат-самців знищують відразу після їх появи з яєць. Причиною цього є те, що пізніше від них не можна отримати ні яєць, ні м'яса. 

У Німеччині знищення курчат чоловічої статі заборонено з 1 січня 2022 року.

Курячі яйця

Півник чи курка?

Як і в Німеччині, у Франції за запровадження такого підходу захисники тварин боролися тривалий час. Утім, з нововведеням вони згодні не повністю і зазначають, що нинішні технології визначають стать яйця до 15-го дня, а це "запізній" термін, оскільки уже тоді курчата можуть "відчувати біль", пояснила голова французької Спілки захисту сільськогосподарських тварин (CIWF) Леопольдін Шарбонно. Водночас президент Союзу виробників яєць (CNPO) Філіпп Жювен зазначив, що хоч це і стислі строки, але перехідний час до 2023 року достатній для адаптації нових правил.

Дивитись відео 04:15

Курятина з Польщі: коротке життя бройлерів від конвеєра до тарілки (10.01.2020)

Реклама

Докладно

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) робить дічинці щеплення від коронавірусу

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Cоцмережі сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.  

Україна вийшла на фінальний етап інтеграції з енергосистемою Європи

Енергетичний безвіз: як Україна складатиме "випускний іспит"

Україна виходить на фінальний етап синхронізації з енергосистемою континентальної Європи.  