У Франції заборонили знищення курчат-самців відразу після їх появи з яєць. Як повідомляє AFP у понеділок, 7 лютого, відповідний декрет опублікований в урядовому бюлетені напередодні. Інкубатори мають протягом року запровадити використання техніки для визначення статі ембріона в яйці для подальшого його відсортовування.

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До цього часу у Франції щороку відбраковували до 50 мільйонів курчат-самців, у ЄС ця цифра сягає 300 мільйонів. Курчат-самців знищують відразу після їх появи з яєць. Причиною цього є те, що пізніше від них не можна отримати ні яєць, ні м'яса.

У Німеччині знищення курчат чоловічої статі заборонено з 1 січня 2022 року.

Півник чи курка?

Як і в Німеччині, у Франції за запровадження такого підходу захисники тварин боролися тривалий час. Утім, з нововведеням вони згодні не повністю і зазначають, що нинішні технології визначають стать яйця до 15-го дня, а це "запізній" термін, оскільки уже тоді курчата можуть "відчувати біль", пояснила голова французької Спілки захисту сільськогосподарських тварин (CIWF) Леопольдін Шарбонно. Водночас президент Союзу виробників яєць (CNPO) Філіпп Жювен зазначив, що хоч це і стислі строки, але перехідний час до 2023 року достатній для адаптації нових правил.