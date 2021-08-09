У Франції вбито священника, у злочині зізнався палій собору в Нанті

У Франції вбито католицького священника Олів'є Мера, у вбивстві зізнався руандієць - палій собору в Нанті в 2020 році. Про це у понеділок, 9 серпня, повідомив глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

"Моя повна підтримка католикам нашої країни у зв'язку з драматичним вбивством священника у Вандеї. Я виїжджаю на місце", - написав Дарманен у соцмережі Twitter.

Злочин скоєно на заході країни в комуні Мортань-сюр-Севр в департаменті Вандея. За даними ЗМІ, підозрюваний сам прийшов у жандармерію та зізнався у вбивстві священника, у якого він жив.

Підозрюваний, вочевидь, не мав терористичних мотивів, зазначив заступник прокурора регіону Яннік Ле Гутер, повідомляє інформагенція Reuters. За інформацією газети Le Figaro, слідство вважає пріоритетною версією психічні відхилення підозрюваного.

Пожежа у Нанті

У липні минулого року в Нанті виникла велика пожежа у кафедральному соборі Святих Петра і Павла XV століття. Слідчі заявили, що причиною пожежі може бути підпал. За кілька днів затримали 39-річного біженця з Руанди, який був активістом цієї церковної парафії. За даними ЗМІ, підозрюваний зізнався у підпалі собору у трьох місцях.

Спочатку його взяли під варту, але згодом звільнили під судовий нагляд. За даними поліції, 60-річний священник прихиств його на кілька місяців.

Голова регіональної ради регіону Овернь-Рона-Альпи Лоран Вок'є висловив у Twitter своє обурення тим, що попри перший злочин руандієць досі залишався у Франції. "Ця людина ніколи не повинна була б в'їхати у Францію і тим більше не повиннна була залишатися в ній після пожежі в соборі Нанта. Це навіть не юридичне питання. Це - питання здорового глузду. У нас на очах приклад наслідків нашої ганебної боязкості і сліпоти", - написав Вок'є.

Міністр внутрішніх справ своєю чергою зазначив, що підозрюваного не мали права депортувати, поки не був скасований судовий нагляд.