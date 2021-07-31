 У Франції сотні тисяч вийшли на вулиці проти заходів зі стримування пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2021

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Новини

У Франції сотні тисяч вийшли на вулиці проти заходів зі стримування пандемії

У Франції пройшли демонстрації проти обов'язкової вакцинації деяких працівників та розширення дії "паспортів здоров'я". За даними МВС країни, в акціях взяли участь понад 230 тисяч людей.

Демонстрація у Парижі

Демонстрація у Парижі

У Франції в суботу, 7 серпня, сотні тисяч людей по всій країні вийшли на вулиці з протестами проти заходів уряду,  спрямованих на подолання пандемії коронавірусної хвороби. Серед таких заходів, зокрема, обов'язкова вакцинація для представників деяких професій та розширення сфери застосування так званих "паспортів здоров'я". 

Протести відбуваються четверті вихідні поспіль. За оцінками правоохоронців, 7 серпня у них взяли участь 237 тисяч людей, що більше, ніж минулих вихідних. У Парижі поліція нарахувала 17 тисяч мітингувальників, у Тулоні на протести вийшли 19 тисяч людей, у Ніцці - 10 тисяч, а в Марселі - шість тисяч. За даними міністерства внутрішніх справ, 31 липня в демонстраціях по всій країні взяли участь 204 тисячі осіб. Переважна більшість акцій протесту пройшла мирно, сутички мали місце в Ліоні, повідомляє інформагенція dpa. 

Під час протесту в Парижі

Під час протесту в Парижі

Протести у Франції почалися після того, як парламент країни схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток": з 9 серпня при вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торговельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно довести вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або ж пред'явити актуальний негативний тест, зазначає інформагенція AFP. Раніше таке правило діяло для закладів культури та дозвілля.

Демонстранти виступали проти обов'язкової вакцинації

Демонстранти виступали проти обов'язкової вакцинації

5 серпня Конституційна рада Франції дозволила запроваджувати цей закон та дійшли висновку, що "паспорт здоров'я" є "збалансованим компромісом" між громадянськими свободами у суспільній сфері та охороною здоров'я. Водночас рада відхилила положення закону, що дозволяли звільняти працівників без таких паспортів. Критики закидають уряду фактично примус до вакцинації.

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