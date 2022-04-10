 У Франції проходить перший тур президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2022

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Новини

У Франції проходить перший тур президентських виборів

У фаворитах перегонів, як і п'ять років тому, чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Кандидати на посаду президента Франції Макрон, Ле Пен, Меланшон та Пекресс

Кандидати на посаду президента Франції Макрон, Ле Пен, Меланшон та Пекресс

У Франції у неділю, 10 квітня, розпочався перший тур виборів президента країни.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, серед фаворитів перегонів, як і п'ять років тому, є чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

У 2017 році обидва політики пройшли до другого туру виборів, за результатами якого Ле Пен майже вдвічі поступилася Макрону голосами (33,9 и 66,1 відсотка голосів відповідно). Втім, цього року очікується, що розрив між кандидатами буде значно меншим, пише агенція dpa.

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Так, результати опитування компанії Opinion Way свідчать, що нинішній президент Франції може отримати 26 відсотка голосів у першому турі, а Ле Пен - 22 відсотка.

Загалом у першому турі перегонів бере участь 12 кандидатів. Конкуренцію Макрону та Ле Пен, серед інших, склали лідер лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, праворадикальний лідер руху "Реконкіста" Ерік Земмур, кандидатка правоцентристських "Республіканців" Валері Пекресс, представник партії "Європа-Екологія-Зелені" Янник Жадо, а також мерка Парижа Анн Ідальго від Французької соціалістичної партії.

Перспектива другого туру

Передвиборча кампанія розпочалася повільно та проходила на тлі російської війни в Україні. За прогнозами, до 30 відсотків французів не підуть на дільниці. У разі, якщо жоден з кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів у першому турі, 24 квітня відбудеться другий тур виборів.

Французи обирають президента терміном на п'ять років. Посаду не можна обіймати більше двох термінів. Цьогоріч у виборах має право взяти близько 49 мільйонів французів. Виборчі дільниці у Франції відкрилися о 8 ранку за місцевим часом (о 9 за Києвом) і працюватимуть до 19:00 (20:00 за київським часом). 

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