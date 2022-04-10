У Франції проходить перший тур президентських виборів

У Франції у неділю, 10 квітня, розпочався перший тур виборів президента країни.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, серед фаворитів перегонів, як і п'ять років тому, є чинний президент Еммануель Макрон та представниця ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

У 2017 році обидва політики пройшли до другого туру виборів, за результатами якого Ле Пен майже вдвічі поступилася Макрону голосами (33,9 и 66,1 відсотка голосів відповідно). Втім, цього року очікується, що розрив між кандидатами буде значно меншим, пише агенція dpa.

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Так, результати опитування компанії Opinion Way свідчать, що нинішній президент Франції може отримати 26 відсотка голосів у першому турі, а Ле Пен - 22 відсотка.

Загалом у першому турі перегонів бере участь 12 кандидатів. Конкуренцію Макрону та Ле Пен, серед інших, склали лідер лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, праворадикальний лідер руху "Реконкіста" Ерік Земмур, кандидатка правоцентристських "Республіканців" Валері Пекресс, представник партії "Європа-Екологія-Зелені" Янник Жадо, а також мерка Парижа Анн Ідальго від Французької соціалістичної партії.

Перспектива другого туру

Передвиборча кампанія розпочалася повільно та проходила на тлі російської війни в Україні. За прогнозами, до 30 відсотків французів не підуть на дільниці. У разі, якщо жоден з кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів у першому турі, 24 квітня відбудеться другий тур виборів.

Французи обирають президента терміном на п'ять років. Посаду не можна обіймати більше двох термінів. Цьогоріч у виборах має право взяти близько 49 мільйонів французів. Виборчі дільниці у Франції відкрилися о 8 ранку за місцевим часом (о 9 за Києвом) і працюватимуть до 19:00 (20:00 за київським часом).