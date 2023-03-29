Протести у Франції: затримано 200 учасників заворушень

За даними МВС Франції, під час протестів проти пенсійної реформи 28 березня по всій країні постраждали 175 поліцейських. Поліція затримала близько 200 осіб.

У Франції у вівторок, 28 березня,протестувати проти пенсійної реформи на вулиці знову вийшли сотні тисяч людей, повідомляє агенція dpa. За даними міністерства внутрішніх справ, близько 740 тисяч людей взяли участь у протестах по всій країні.

У деяких містах вуличні акції переросли в сутички з поліцією. В результаті, 175 правоохоронців дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Заарештовано 201 учасника протестів.

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За повідомленнями французьких ЗМІ, протести переросли у заворушення з пошкодженням приватної власності у Парижі, Нанті, Руані, Бордо, Кале, Ліллі, Діжоні, Тулузі, Страсбурзі та Кані. У французькій столиці одягнені в чорне демонстранти із закритими обличчями підпалювали сміттєві баки і грабували супермаркети, передає AFP. Реагуючи на заворушення, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Через протести 28 березня в низці міст Франції спостерігалися перебої в роботі громадського транспорту. Ейфелева вежа і Версальський палац були закриті для відвідувачів.

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Суперечлива реформа

Раніше уряд Франції скористався статтею конституції, яка дозволяє провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо він витримає вотум недовіри. Уряду це вдалося, хоча під час одного з голосувань в парламенті перевага на користь уряду склала лише дев'ять голосів.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і невиправдано жорсткою і закликають провести референдум на цю тему. Згідно з даними опитувань, проти змін, запропонованих урядом, виступають дві третини французів.