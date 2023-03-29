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Протест у Парижі
Протест проти пенсійної реформи у Парижі 28 березняФото: Quentin Veuillet/NurPhoto/IMAGO
СуспільствоФранція

Протести у Франції: затримано 200 учасників заворушень

Тетяна Кирилюк
12 хв. тому

За даними МВС Франції, під час протестів проти пенсійної реформи 28 березня по всій країні постраждали 175 поліцейських. Поліція затримала близько 200 осіб.

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У Франції у вівторок, 28 березня,протестувати проти пенсійної реформи на вулиці знову вийшли сотні тисяч людей, повідомляє агенція dpa. За даними міністерства внутрішніх справ, близько 740 тисяч людей взяли участь у протестах по всій країні.

У деяких містах вуличні акції переросли в сутички з поліцією. В результаті, 175 правоохоронців дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Заарештовано 201 учасника протестів.

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За повідомленнями французьких ЗМІ, протести переросли у заворушення з пошкодженням приватної власності у Парижі, Нанті, Руані, Бордо, Кале, Ліллі, Діжоні, Тулузі, Страсбурзі та Кані. У французькій столиці одягнені в чорне демонстранти із закритими обличчями підпалювали сміттєві баки і грабували супермаркети, передає AFP. Реагуючи на заворушення, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Через протести 28 березня в низці міст Франції спостерігалися перебої в роботі громадського транспорту. Ейфелева вежа і Версальський палац були закриті для відвідувачів.

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Суперечлива реформа

Раніше уряд Франції скористався статтею конституції, яка дозволяє провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо він витримає вотум недовіри. Уряду це вдалося, хоча під час одного з голосувань в парламенті перевага на користь уряду склала лише дев'ять голосів.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і невиправдано жорсткою і закликають провести референдум на цю тему. Згідно з даними опитувань, проти змін, запропонованих урядом, виступають дві третини французів. 

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