У Франції стартували дострокові парламентські вибори

Дострокові парламентські вибори можуть привести до влади у Франції ультраправу партію Марін Ле Пен "Національне обʼєднання", яка виступає за скорочення підтримки України.

Громадяни Франції у суботу, 30 червня, обирають новий склад парламенту - Національних зборів. Виборчі дільниці в країні відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 8 вечора, водночас голосування на заморських територіях країни розпочалося раніше.

Виборчий процес 577 депутатів парламенту проходитиме в два тури - наступний етап голосування відбудеться 7 липня.

Соціологічні опитування демонструють, що ультраправе євроскептичне "Національне об'єднання" може здобути найбільшу кількість місць у Національних зборах, нижній палаті парламенту, хоча залишається незрозумілим, чи отримає партія абсолютну більшість, пише AFP.

Якщо це станеться, прем'єр-міністром може стати голова партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла, 28-річний ставленик Марі Ле Пен, який не має досвіду роботи в уряді.

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Останні опитування пророкують партії від 35 до 37 відсотків голосів, для лівого альянсу "Новий народний фронт" соціологи прогнозують 27,5-29 відсотків, а для центристського табору президента Еммануеля Макрона - 20-21 відсотків.

Як вказує AFP, прихід до влади ультраправої партії Марін Ле Пен, підтримка якої зросла на тлі війни РФ проти України і підвищення цін на енергоносії, може змінити траєкторію розвитку Франції. Серед іншого вона обіцяла зменшити французьку підтримку України, виключивши розгортання наземних військ і ракет дальнього радіусу дії.

1 липня, за даними джерел AFP, Макрон планує скликати засідання уряду, щоб визначити подальший курс дій.

Президент Франції Еммануель Макрон розпустив парламент та призначив дострокові вибори після провалу його партії "Відродження" під час виборів до Європарламенту в червні та високого результату "Національного об'єднання".

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