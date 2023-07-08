У Франції проходять марші проти поліцейського насильства

Акцію протесту проти поліцейського насильства в Парижі було заборонено владою через напружену обстановку після багатоденних погромів.

Мешканці різних міст Франції в суботу, 8 липня, вийшли на марші проти поліцейського насильства на тлі нещодавнього вбивства правоохоронцями 17-річного підлітка та заворушень, що охопили країну.

Зокрема, у Страсбурзі вранці розпочалася хода за участю кількох сотень людей, пише агентство dpa. Протестувальники несли банер із написом "У жалобі та в гніві". Демонстрацію, заплановану в Марселі, за наказом поліції було перенесено з центру міста на околиці.

Ще одна акція планувалась у департаменті Валь д'Уаз на північ від Парижа. Її мала очолити Асса Траоре, сестра загиблого у 2016 році під час затримання Адами Траоре. Проте влада заборонила цей марш, після чого організатори перенесли його на площу Республіки у Парижі. Причиною заборони зазначено занадто пізнє оголошення про акцію, через що влада нібито не може вжити заходів для забезпечення громадської безпеки, а також плани проведення на площі інших заходів. Крім того, влада вказує на недоречність подібних акцій через напружену обстановку після багатоденних погромів.

Траоре засудила це рішення, заявивши, що йде на демонтсрацію. "Влада санкціонує марші неонацистів, але вони не дозволяють нам маршувати. Франція не може давати нам моральних уроків. Її поліція є расистською та насильницькою", - написала вона у Twitter. Попри заборону проведення маршу, у другій половині дня, за даними ЗМІ, на майдані Республіки зібралося близько тисячі демонстрантів, серед них були представники лівих партій. Як пише агентство AFP, на ці вихідні намічено близько 30 маніфестацій по всій країні, зокрема в Лілі, Марселі, Нанті та Страсбурзі.

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МЗС Франції відкинуло звинувачення ООН щодо расизму в поліції

Тим часом міністерство закордонних справ Франції у суботу відповіло на заяву Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації (КЛРД), який вказав Парижу на прояв такої дискримінації з боку поліцейських. "Будь-які звинувачення у расизмі чи системній дискримінації з боку співробітників правоохоронних органів Франції є безпідставними", - йдеться у заяві МЗС. Зазначається, що боротьба з расизмом та всіма формами дискримінації є політичним пріоритетом.

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Франція дотримується положень Міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації та суворо контролює свою поліцію, підкреслило зовнішньополітичне відомство. У країні діє заборона на расове профілювання підозрюваних, а застосування сили правоохоронцями "регулюється принципами абсолютної потреби та пропорційності". "Франція пропонує КЛРД виявляти велику обачність та стриманість у своїх заявах, які, на жаль, є односторонніми та приблизними", - йдеться у заяві.

Смерть молодого водія від рук поліцейських

Заворушення у Франції почалися після того, як 27 червня поліцейський під час перевірки авто на дорозі застрелив 17-річного кермувальника в столичному передмісті Нантер. Хлопець на ім'я Наель М. відмовився підкоритися її вимогам.

Правоохоронці розпочали розслідування для з'ясування всіх обставин події, а 38-річного поліцейського, який вистрілив у водія, взято під варту за підозрою в умисному вбивстві.