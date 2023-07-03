У Франції поменшало заворушень

Після запеклих сутичок між мітингарями й правоохоронцями з масовими затриманнями, що спостерігалися в попередні дні, цієї ночі у Франції було затримано в рази менше порушників.

У Франції спостерігається деяке послаблення напруги після кількаденних масштабних заворушень, хвиля яких охопила країну після загибелі 17-річного підлітка, якого застрелив поліціянт. Так, у ніч на понеділок, 3 липня, було здійснено 157 затримань, серед яких 20 - у Парижі, повідомив телеканал BFMTV . Це - значно менше, ніж у попередні ночі в цей час, адже кількість затриманих у зв'язку з заворушеннями щодоби обчислювалася сотнями - тільки в ніч на неділю було затримано щонайменше 719 осіб.

Хоча місцями знову доходилося до заворушень, зокрема, в Ліоні, де поліція застосувала сльозогінний газ проти гурту ультраправих мітингарів, однак ситуація була значно спокійнішою, ніж у попередні ночі, пише dpa.

Жодних інцидентів також не було зафіксовано й на церемонії прощання із вбитим підлітком, проведеній у мечеті в Нантері.

Безлади перекинулася й на Швейцарію

Напередодні повідомлялося й про заворушення в сусідній Швейцарії. Як повідомило агентство новин AFP, понад сотню підлітків і молодих людей зібралися ввечері в суботу в центрі Лозанни після закликів у соціальних мережах - вони розбивали шибки у вікнах і кидали каміння у правоохоронців. За даними швейцарської поліції, було затримано семеро осіб, з них шестеро неповнолітніх. Про поранення не повідомляють.

3 липня президент Франції Еммануель Макрон має намір зустрітися з депутатами французького парламенту, а 4 липня - з мерами 220 міст і комун, яких торкнулися заворушення. Через ситуацію в країні він переніс намічений на понеділок візит до Німеччини.

Згідно з офіційною версією інциденту, що призвів до протестів, юнак перебував за кермом автомобіля й відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців, внаслідок чого по ньому було відкрито вогонь. Правоохоронці почали розслідування для з'ясування всіх обставин події. Поліцейського, який вистрілив у підлітка, взяли під варту. Йому висунуто обвинувачення в умисному вбивстві.

На тлі заворушень у Франції скасовано всі культурні заходи й зупинено роботу громадського транспорту, а до боротьби з погромами залучено 45 тисяч поліцейських і жандармів. Однак влада Парижа не планує запроваджувати надзвичайний стан, зазначив префект столиці.

Макрон закликав протестувальників пам'ятати про відповідальність

30 червня президент Макрон, виступаючи на засіданні скликаної у зв'язку із заворушеннями міжміністерської кризової групи, засудив призвідників погромів і "тих, хто використовує цю ситуацію і цей момент, щоб намагатися розпалити заворушення й атакувати наші (французькі. - Ред.) інститути". "На них лежить величезна відповідальність. І я найрішучішим чином засуджую - ми всі засуджуємо - абсолютно нелегітимні акти чистого і невиправданого насильства", - наводить слова Макрона Rfi.

Читайте також: Франція: дебати про поліцейське насильство після вбивства підлітка

Раніше в червні Париж звинувачував у поширенні дезінформації Москву. Зокрема, глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що державні або пов'язані з владою РФ структури, приміром, російські посольства і культурні центри, пов'язані з мережею фейкових інтернет-сайтів, що маскуються під французькі урядові ресурси або провідні ЗМІ з метою поширення дезінформації.