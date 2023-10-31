У Франції підтвердили затримання російського олігарха

Основного акціонера російського "Альфа-банку" Олексія Кузьмічова, який перебуває під санкціями ЄС, підозрюють у відмиванні коштів, ухиленні від сплати податків та порушенні режиму міжнародних санкцій.

Французькі правоохоронці арештували російського олігарха Олексія Кузьмічова за підозрою у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і порушенні режиму міжнародних санкцій. Це офіційно підтвердила у вівторок, 31 жовтня, національна фінансова прокуратура Франції.

Напередодні французька газета Le Monde першою повідомила з посиланням на джерело, що в помешканні російського мільярдера у Парижі та будинку в Сен-Тропе пройшли обшуки.

Станом на 31 жовтня Кузьмічов все ще перебуває під слідством, утім офіційних звинувачень в справі йому досі не висунули, пише міжнародна агенція Reuters.

Європейський Союз наклав на Кузьмічова санкції в березні 2022 року. За даними Le Monde, олігарх, який є одним з головних акціонерів російського підсанкційного "Альфа-банку", вже знаходився на території Франції, коли проти нього запровадили обмеження, які серед іншого забороняють в'їзд до ЄС.

Минулого року французькі митники конфіскували 27-метрову яхту мільярдера La Petite Ourse, що спричинило судову тяганину. А в серпні цього року санкції проти Кузьмічова запровадили також США, як і проти ще трьох членів наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп" - одного з найбільших фінансових і інвестиційних конгломератів у РФ.

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