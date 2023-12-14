У Фінляндії запрацювали два пункти пропуску на кордоні з РФ

Внаслідок напливу біженців з РФ уряд Фінляндії закрив всі прикордонні переходи на кордоні з РФ. З 14 грудня два з них відновили свою роботу.

Фінляндія відновила роботу пунктів пропуску "Ваалімаа" та "Нійрала" на кордоні з Росією. Два КПП на східному кордоні країни запрацювали на ранок четверга, 14 грудня, повідомляє фінське видання Yle.

"Опівночі відкрився найбільш завантажений прикордонний перехід на східному кордоні - "Ваалімаа". До відкриття багатостороннього автомобільного пункту пропуску там зібралося близько п'ятдесяти машин. За словами репортера Yle, на місці не було жодних ознак людей на велосипедах чи можливих прохачів притулку", - повідомляє видання.

Начальник пункту прикордонного контролю "Ваалімаа" Юссі Пеккала констатував, що рух почався, як і очікувалося. До 8 години кордон із Росією перетнули 324 особи. До Фінляндії прибули 124 особи.

Більшість тих, хто перетинає кордон, мали подвійне громадянство або посвідку на проживання.

Прикордонний перехід "Нійрала" відкрився для руху о 8-й годині ранку після майже чотиритижневої перерви. Вже до початку роботи на кордоні зібралася черга з 15 автомобілів, всі мали фінські номери.

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Наплив мігрантів у Фінляндію

Фінляндія повністю закрила всі дев'ять пропускних пунктів на кордоні з РФ 30 листопада. Влада країни пояснила це рішення різким збільшенням потоку нелегальних мігрантів з третіх країн з території Росії. Прем'єр Петтері Орпо і президент Саулі Нійністе звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордон - з метою дестабілізації в країнах Заходу у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО.

Уряд Фінляндії 12 грудня вирішив поновити роботу двох пунктів пропуску "Ваалімаа" та "Нійрала" на кордоні з Росією.

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Як повідомлялося, раніше в листопаді Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли саме так приїздили нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.

Також Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією,будує 200-кілометровий паркан на одній з його ділянок. Паркан планують завершити до 2026 року.