Фінляндія заморозила російські активи на 200 мільйонів євро

Війна Росії проти України - новини неділі, 22 січня.

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Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності.

++08:24++

Новий міністр оборони Німеччини анонсував поїздку до України

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну до весни. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Відповідаючи на запитання, куди він вирушить на новій посаді в першу чергу, Пісторіус сказав: "Безперечно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів".

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус (ліворуч), США Ллойд Остін (посередині) та України Олексій Резніков (праворуч). Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

За інформацією видання Business Insider, колишня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрех, яка пішла у відставку 16 січня, заборонила проводити інвентаризацію наявних у збройних сил Німеччини танків Leopard, бо це можна було б інтерпретувати як готовність Берліна передати їх Києву.

Пісторіус розпорядився провести ревізію парку танків Leopard у країні наступного дня після початку виконання обов'язків. "Щоби бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству в п'ятницю (20 січня. - Ред.) перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо станеться найгірше", - сказав він.

За даними Der Spiegel, у розпорядженні міноборони ФРН ще на початку літа 2022 року був список танків Leopard, постачання яких Києву може розглянути Берлін. У збройних сил Німеччини на той момент було 312 Leopard 2 різних серій, для доставки в Україну підходять 19 моделей. Якщо німецький уряд погодиться на постачання, то німецькі моделі можна було би поєднати з моделями з інших європейських країн, однак зібрати таку партію допомоги непросто з технічного боку - більшість танків Leopard 2 у Європі оснащені гідравлічним управлінням вежею, тоді як у моделей збройних сил ФРН воно електричне, зауважує видання.

++07:55++

Російські війська завдали 21 січня одного ракетного та 27 авіаційних ударів, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних силу України.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і трьох - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження російських окупаційних сил.

++07:26++

У Фінляндії заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

У рамках санкцій щодо РФ у Фінляндії заморозили російські активи на 187 мільйонів євро, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle з посиланням на дані управління зі стягнення боргів. "Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, яке має цінність", - розповів начальник відділу санкцій міністерства закордонних справ Фінляндії Піа Сааріваара.

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