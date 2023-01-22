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ГельсінкіФото: Noppasin Wongchum/Zoonar/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Фінляндія заморозила російські активи на 200 мільйонів євро

Віолетта Чайковська | Аліна Коломієць
2 год. тому

В рамках санкцій щодо РФ Фінляндія заморозила російські активи майже на 0,2 мільярда євро. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини неділі, 22 січня.

++09:00++

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності.

++08:24++

Новий міністр оборони Німеччини анонсував поїздку до України

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну до весни. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Відповідаючи на запитання, куди він вирушить на новій посаді в першу чергу, Пісторіус сказав: "Безперечно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів".

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус, США Ллойд Остін та України Олексій Резніков
Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус (ліворуч), США Ллойд Остін (посередині) та України Олексій Резніков (праворуч).Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

За інформацією видання Business Insider, колишня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрех, яка пішла у відставку 16 січня, заборонила проводити інвентаризацію наявних у збройних сил Німеччини танків Leopard, бо це можна було б інтерпретувати як готовність Берліна передати їх Києву.

Пісторіус розпорядився провести ревізію парку танків Leopard у країні наступного дня після початку виконання обов'язків. "Щоби бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству в п'ятницю (20 січня. - Ред.) перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо станеться найгірше", - сказав він.

За даними Der Spiegel, у  розпорядженні міноборони ФРН ще на початку літа 2022 року був список танків Leopard, постачання яких Києву може розглянути Берлін. У збройних сил Німеччини на той момент було 312 Leopard 2 різних серій, для доставки в Україну підходять 19 моделей. Якщо німецький уряд погодиться на постачання, то німецькі моделі можна було би поєднати з моделями з інших європейських країн, однак зібрати таку партію допомоги непросто з технічного боку - більшість танків Leopard 2 у Європі оснащені гідравлічним управлінням вежею, тоді як у моделей збройних сил ФРН воно електричне, зауважує видання.

++07:55++

Російські війська завдали 21 січня одного ракетного та 27 авіаційних ударів, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних силу України.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і трьох - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження російських окупаційних сил.

++07:26++

У Фінляндії заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

У рамках санкцій щодо РФ у Фінляндії заморозили російські активи на 187 мільйонів євро, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle з посиланням на дані управління зі стягнення боргів. "Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, яке має цінність", - розповів начальник відділу санкцій міністерства закордонних справ Фінляндії Піа Сааріваара.

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